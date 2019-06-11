國民黨總統初選 不納入手機民調

國民黨今（11）日召開總統初選參選同志座談會。文傳會代理主委程美華表示，會中對於納入手機民調仍持保留態度，最後決議回歸提名作業要點規定，以住宅電話進行民調。

國民黨今天上午10時在中央黨部召開參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中及前台北縣長周錫瑋親自與會，而前行政院政務委員高思博、前立委孫大千則分別代表前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜出席。

國民黨主席吳敦義在座談會上致詞表示，黨中央祝福大家在公平的環境當中能夠脫穎而出，表現各位愛黨愛國的情懷，還有治理國家的卓越能力跟本事，這是黨中央最大的祝福。今天不管是親自前來或是代表，黨中央都表示歡迎跟感謝，同時祝福大家萬事如意，勝利成功。

這場座談採閉門會談，從上午10時到下午1時20分許才結束，歷時超過3小時。程美華會後轉述表示，有關民調的部分，會中大家熱列討論，以及專家說明，對於納入手機民調還是持保留態度，無法達成共識，最後決議回歸中常會在5月通過的第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法、提名作業要點，以住宅電話的方式進行民調。

程美華表示，根據作業要點第9條規定，民意調查樣本以各家民調機構系統內已定期更新的中華電信住宅電話資料庫為抽樣清冊，依直轄市、縣市公民數比例，抽取電話號碼樣本進行訪問。