助新住民發揮母語優勢 中市勞工局培訓班要開課了

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提升新住民從事旅宿業的專業能力，台中市政府勞工局今年舉辦3梯次新住民旅宿觀光產業實務訓練，第1梯次「新住民旅宿觀光產業人才培訓班」於日前開課，迴響熱烈。

新住民求職時普遍面臨語言溝通、職場技能不足及缺乏相關資訊管道等障礙，且常因國、台語不流利、口音問題、文書讀寫能力不佳及社會參與不足，無法有效獲得所需就業及職業訓練訊息。

吳局長指出，台中市勞工局今年為新住民規劃3場旅宿觀光相關產業實務訓練，並安排旅行、旅宿業者參訪活動，讓新住民瞭解職場實際狀況及該工作所需具備職能，促進新住民發揮母語優勢，投入旅遊輔助人員工作，結訓後可輔導新住民在旅行社或政府機關、團體舉辦的國際性活動中，擔任接待國際觀光客的協助導遊翻譯人員。

來自緬甸，定居台灣16年的「小彩」目前在餐廳工作，一直想從事導覽工作，希望透過學習後轉換跑道成為主業；另一名泰國籍新住民「心心」，目前是泰語及泰國文化講師，也在科博館兼職導覽志工，很想學習旅宿觀光實務知識及技能，希望成為專業導覽人員。

勞工局指出，第2梯次「新住民導遊人才培訓越南語班」及第3梯次「新住民導遊人才培訓印尼語班」規劃於8、9月辦理，招收對象以臺中市新住民為優先，歡迎有意願從事新南向觀光旅遊產業的新住民報名。