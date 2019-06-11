美國務院關切　「送中條例」恐影響香港特殊地位

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）面對香港特區政府無視百萬民眾上街抗議，堅持在週三（12）於立法會審理《逃犯條例》二讀，美國國務院昨（10）日也對此表達嚴正關切，且指出若該條例修正通過，可能影響香港在美國處理國際事務中的特殊地位。

憂慮《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》將進一步瓦解香港相對獨立的法治及自由，103萬香港市民在上週日（9）走上街頭抗議，要求港府退回《逃犯條例》修訂草案。然而，香港特首林鄭月娥仍堅持要在明（11）日立法會繼續審理草案二讀案，民眾現也正醞釀另一波罷工及抗議行動。

針對媒體的詢問，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）昨日在例行記者會中表示，美國對於港府即將修訂《逃犯條例》「表達嚴重關切」。該條例如果修正通過，未來中國政府便可要求港府將在港的嫌疑人引渡至中國受審。

歐塔加斯警告，香港「一國兩制」的框架若持續遭受侵蝕，將可能導致香港在國際事務中長期處於的特殊地位受到改變。

《路透社》則引述另一名國務院官員報導，歐塔加斯的一番發言指的是美國的「1992年香港政策法案」，該法案確立了華盛頓給予香港有別於中國其他地區的特殊待遇的法律框架。

歐塔加斯提及，美國也關切修正條例可能會損害香港的商業環境，並使居住或造訪香港的美國公民，受到中國反覆無常的司法制度的影響。

歐塔加斯指出，上週日數以萬計的香港市民走上街頭進行和平的示威，已經清楚地顯示公眾對於此項修正條例的反對。美國和許多香港人同樣關切該修正條例缺乏程序性的保護，可能破壞香港的自治，並對香港在《中英聯合聲明》下長期所保障的人權、基本自由，以及民主價值產生負面的影響。

對於香港市民大規模的遊行抗議，中國外交部發言人耿爽昨日在記者會上則認為是有「外部勢力」在干預香港，他表示，「一些國家發表了一些不負責任的言論」，但沒有點名是哪些國家。

耿爽表示，中國「繼續堅定支持」港府對相關條例的修訂，「我們堅決反對任何外部勢力干預香港特區立法事務的錯誤言行。」