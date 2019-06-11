電音天王Avicii遺作「連結」全球樂迷　專屬試聽裝置台北登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）瑞典電音天王艾維奇（Avicii）逝世滿週年，在家屬同意之下終於能讓他生前的遺作「TIM」於近日問世，並打造視聽裝置讓歌迷一飽耳福並懷念他。

環球西洋說明，為了讓全球EDM樂迷能夠再次重溫當初聽見Avicii音樂的感動，唱片公司特別舉辦EXPERIENCE THE ALBUM - TIM活動，為Avicii這張專輯量身打造了17台特製的試聽裝置，選擇在全球14個城市搶先讓當地樂迷聽見艾維奇的遺作，而台北也成為除了日本東京之外，亞洲唯一獲選的城市。

環球西洋表示，台灣唱片公司在收到裝置後，立即在網路號召樂迷前來使用這台特別的試聽裝置，只要當樂迷的手放上裝置時，這台特別的試聽機會自動隨機與國外樂迷同步連線，讓兩地的樂迷能夠一起同時試聽艾維奇的新歌。

環球西洋強調，這個「連接」的概念也正是艾維奇想要透過這張專輯所傳達給歌迷的，就是希望藉由音樂能將所有人的心連結在一起，許多歌迷在試聽歌曲時都感動得流下眼淚。

環球西洋透露，Avicii生前曾因身體狀況之因宣佈終止所有演出，而正是在那段休息期間，他又重燃對音樂的熱情及靈感，所以這張專輯「TIM」也應運而生。在他離世前，這張音樂作品已接近完成狀態，但因為他突然驟逝導致當時無法發行。

環球西洋提到，今他的家人與生前創作好友們為紀念他，決定以他作音樂的標準推出這張專輯完成他的遺願。專輯中除了唱片公司先前釋出的兩波催淚單曲 「SOS」 及 「Tough Love」 之外，還收錄與酷玩樂團（Coldplay）主唱Chris Martin，及謎幻樂團（Imagine Dragons）的合作歌曲。

Avicii的父親更在今年三月以兒子本名成立Tim Bergling基金會，專注於預防精神疾病及自殺問題，並表示會將專輯的收益捐助到基金會，為更多受精神疾病所苦的患者帶來更多幫助。