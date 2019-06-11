梅雨鋒面到 氣象局發布18縣市豪大雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）梅雨鋒面今（11）日凌晨進入北部陸地，加上西南氣流影響，氣象局早上針對18縣市發布豪大雨特報，全台各地有局部大雨或豪雨，尤其西半部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象局上午9點30分發出豪雨特報，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、雲林縣山區、嘉義縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨機率。

基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日至週五(11至14日)「梅雨季」第5道鋒面在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利於「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率很高，亦有帶來致災性大量降水的潛勢。

這波「滯留鋒」預計在週六、日(15、16日)南移至巴士海峽，北台灣天氣比較緩和，其他地區還不是很穩定，有局部短暫陣雨的機率。下週一(17日)起「滯留鋒」逐漸北移，可能再度影響台灣，影響程度與當時「滯留鋒」的結構、強弱有關，模式仍在調整，需持續觀察。