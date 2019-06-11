情非得已！哈林哥愛人竟是「他」？幽默回應笑翻眾人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「西哈遊記-魔二代再起」由庾澄慶及蕭敬騰挑大樑演出，近日彩排中，哈林哥更被「他」告白，然而，哈林哥的回應卻讓現場捧腹大笑。

由經典名著「西遊記」改編的音樂劇「西哈遊記-魔二代再起」，描述孫悟空師徒一行人完成西天取經的一千年後，由庾澄慶飾演「齊天大聖」孫悟空，用音樂大戰由蕭敬騰主演的「魔二代」火孩兒，爭奪歌王寶座的故事。

演員陣容也包含由馬念先飾演的唐三藏、旺福樂團的小民飾演減肥有成的豬八戒，特別的是，沙悟淨一角則新生代女聲劉艾立（Erika）代哥出征飾演沙小妹。

近日彩排中，庾澄慶更從音樂製作人一角轉化成演員，並開啟排練人生。除了和全劇演員反覆排戲走位外，劇組也透露部分的精彩情節，在原版故事中萬年的黃金單身漢孫悟空，終於有對象了！而且竟然是「他」！

劇組說明，這次劇中沒有沙悟淨，反而是「沙小妹」代哥出征，由劉艾立擔綱演出，她秉持著對大師兄悟空的愛慕，在取經途中任勞任怨，而在結束取經大業之後，終於按耐不住滿腔感情，從帥氣的男裝裝扮，換成嬌滴滴的女孩身，並鼓起勇氣對大師兄告白。

當沙小妹大喊一聲：「師兄，我喜歡你！」引起排練場全員歡呼，卻只得到庾澄慶所飾演的「石猴子」孫悟空不解風情的回應：「謝謝大家喜歡我，等等幫大家簽名！」

此次沙小妹不僅有甜美外表，更有著一顆可以為愛跋山涉水、成功取經的「女漢子」心，她唱出帶著濃濃悲傷情緒的R&B歌曲擄獲人心，然而，她是否能以不依不饒的耐心，柔化孫老猴的「石頭心」？

音樂喜劇「西哈遊記－魔二代再起」將於9月5日至8日，於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院一連演出6場，已在兩廳院售票系統正式售票中，更多節目資訊歡迎前往粉絲專頁查詢。