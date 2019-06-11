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911驚魂重現！直升機墜毀紐約曼哈頓核心地區

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/11 11:05
一架直升機於紐約時間10日下午近兩時左右，在曼哈頓中城一棟51層樓高的大廈頂樓墜毀。（圖／美聯社）

一架直升機於紐約時間10日下午近兩時左右，在曼哈頓中城一棟51層樓高的大廈頂樓墜毀。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）紐約時間10日下午近2點時分，一架直升機墜毀在紐約曼哈頓核心地區的一棟摩天大樓頂樓，駕駛當場喪命。這起意外令經歷911事件的紐約客飽受驚嚇，不過相關單位已排除墜機意外和恐攻有關。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，一架奧古斯塔（Agusta）A109E型直升機於紐約時間10日下午1點44分左右，在曼哈頓中城一棟51層樓高的大廈頂樓墜毀，駕駛是機上唯一人員。除了駕駛當場死亡外，所幸這起意外未造成其他傷亡。

意外地點位於曼哈頓第七大道787號的辦公大樓屋頂冒出濃煙，大樓緊急疏散人員。紐約市消防局派出逾100名人員到場，墜機約一小時後宣布現場火勢已撲滅。

紐約警方封鎖曼哈頓中城42街到57街、第六到第八大道範圍，要求行人和車輛改道。封鎖區域包括時報廣場與百老匯等紐約觀光勝地。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，這架直升機墜毀前似乎在緊急迫降，沒有恐怖攻擊跡象。

意外發生當時，紐約正下著雨且飄起濃霧，能見度不佳，駕駛曾試圖降落在平坦空曠地面，但最後卻沒有足夠的空間讓他成功降落。

美聯社報導，墜毀的直升機擁有者美國大陸航空公司（American Continental Properties）證實，駕駛Tim McCormack為他們的公司員工，資歷約5年左右。

外電報導，駕駛有相當豐富的紐約在地知識，過去飛行時也曾遇鳥擊，當時冷靜、果決的應變能力也反應了他的豐富經驗。

根據美國聯邦航空總署（FAA）資料顯示，Tim McCormack於2004年取得直升機飛行駕照，去（2018）年獲得飛行員教練資格；報導指出，Tim McCormack曾是紐約州克林頓科納斯的消防隊義消隊長。

這起意外也驚動了美國總統川普。川普在墜機發生約一小時後在推特發文，肯定並讚揚警消人員的迅速救援。
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