正視塑膠汙染 加拿大擬於2021年禁用一次性塑膠製品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)昨(10)日宣布，將於2021年禁用塑膠吸管、塑膠袋與其他一次性塑料產製品。

加拿大總理杜魯道在新聞稿中表示，「塑膠汙染已是我們要面對的全球性挑戰。我們的垃圾掩埋場和焚化爐都可見其蹤跡，它們會出現在我們的沙灘和公園裡，並汙染溪流、河流和海洋，也會害死海龜、魚類及海洋哺乳類動物。」

杜魯道指出，「在加拿大，塑膠垃圾回收量不到10%。如果再不採取行動，加拿大人丟棄的塑料價值，估計到2030年將達到每年110億美元。我們已在十字路口，不能再漠視這個問題。」

加國政府補充，這項新措施主要目的是要減少塑料浪費，鼓勵創新，促進可負擔又安全的產品製造。

這項措施將在2021年禁用塑料袋、吸管、餐具、盤子和攪拌棒等，禁止對環境造成危害的一次性塑料使用，並採取其他措施減少環境污染。另外在塑料製品和包裝的部分，將和各省和地區合作，為製造塑料產品或使用塑料包裝的企業，製定相關標準與目標，並根據這些措施，延伸企業的廢棄物管理責任。

加國政府將以科學數據與環境評估為基礎，參考歐盟等國家所訂定的規範，一方面減少塑料垃圾的產生，一方面協助加國國會擬訂行動計畫，達到支持零廢棄物(Zero Waste)戰略。此外，透過改善塑料廢棄物的管理和投資創新解決方案，加國預計可削減180萬噸的碳汙染，創造數十億美元的收入及約4萬2,000個新工作機會。