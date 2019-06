習近平G20若放鴿子　川普：馬上再課新關稅

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)川普昨(10)日接受美媒CNBC採訪時,稱若美中首腦無法在G20峰會上會面,將再對中國貨品課徵新一輪的關稅。

G20各國首腦峰會將於本月28、29日於日本大阪舉行,這場峰會也被各界視為是美中首腦打破貿易僵局的良機。

川普接受媒體詢問習近平是否有可能缺席G20時,川普回答「如果他(習近平)不去(G20)的話,我會很驚訝,我覺得他會去,我沒聽說他不去。」強調他相信他與習近平會有一場雙邊會談。

「我們預期會見面的。如期見面,很好,如果沒有,那也罷。(If we do, that’s fine, and if we don’t, that’s fine)」川普撂下狠話,稱若習近平缺席G20峰會,在現行對2,500億美元的中國貨品課徵25%關稅之上,將「馬上」再對3,000億美元的貨品課徵新的追加關稅。

中國官方仍未表態接受或拒絕這場雙邊會談。

川普另外抨擊中國透過刻意貶值人民幣,在貿易上取得「巨大的競爭優勢」,而「我們(美國)沒有那種優勢,因為我們的聯準會(Fed)不肯調降利息。」他將矛頭也指向在政策上與川普意見相左的聯準會。

「我們(中美兩國)理應在公平環境下競爭,但就算沒有公平競爭,因為我們的聯準會非常非常礙事(disruptive),我們(美國)還是會大獲全勝。」川普同時對中國以及聯準會做出強烈批評。

日前,川普也以提高關稅為籌碼,要求墨西哥立即在非法移民政策上向美國妥協。而兩國於8日發布共同聲明,墨西哥表示將在其南邊國境上,實施前所未見的新措施,以控管非法移民流入。川普則稱將「無限期延遲」對墨西哥的追加關稅。

愛上拿關稅當政治籌碼的川普也對法國放話,稱法國的葡萄酒在美國銷路良好,但加州的葡萄酒卻在歐洲市場受到不公平的待遇,稱「對此會有所作為。(do something about it)」