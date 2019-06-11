〈時評〉從反送中到「送終」

為了反對香港政府強行推動「逃犯條例」，大約有103萬人走上街頭抗議，也創下香港30年來最多人數遊行的紀錄。香港抗議政府的態勢節節升高，也讓中國、香港政府和群眾的關係日趨緊繃，未來幾年的情勢發展，恐怕是全球關注的焦點。

香港目前大約有740萬人，6月9日的遊行活動，根據主辦單位統計，總共有103萬人參加遊行，表達最沈重的抗議，換句話說，大約每7個人就有一人走上街頭，直接對香港政府感到不滿。

這些人的主要訴求，是抗議反逃犯條例的修法，因為若是依照香港政府的修法方向，將允許在港的通緝犯引渡到中國等地受審，由於中國司法一直受到各界質疑，審判內容高度不透明，因此，香港人決定走上街頭，高呼反送中。

事實上，對於引渡條例的示威遊行活動，這已經不是第一次，香港居人早已多次走上街頭。如今，人數一次比一次多，甚至創下近30年來的抗議人數紀錄，這意味著前一陣子的抗議活動無效，才會有愈來愈多人參與。同時，這更代表人民對香港政府、中國的種種不滿與情緒，正逐漸升高。

哪裡有壓力，哪力就會有反彈；哪裡的壓力愈大，反彈力道也會愈強。香港近來的抗議活動層出不窮，有不少到最後是受到鎮暴的對待；例如，6月9日晚間，反送中人士包圍立法會，港警隨即對示威者噴射胡椒水，以及利用警棍驅趕，一波波的衝突，導致示威者和警員都受傷流血。

這些場景屢見不鮮，因為抗爭群眾的訴求，得不到政府的任何正面回應，只能慢慢拉高對立的態勢與活動，手持警棍的港警，心裡雖不願意對群眾動粗，卻被迫要執行香港政府的指令，這種中國躲在背後的「港人治港」模式，顯得格外諷刺。

由於找不到宣洩口，勢必造成日後抗議愈來愈多，行動也會變得更加激烈，而港警的鎮壓也將更不會手軟，整個衝突背後的癥結點，就是中國極力介入香港的統治權。

可以預見的是，群眾抗爭不會消失，港警的鎮壓也不會停止，一旦對立態勢升高，勢必影響到香港在全球的金融地位，各國都在關注香港發展與民主化的同時，恐怕中國不肯鬆手，原本的送中，最後可能變成送終。