周庭：中國獨裁正進逼香港 盼國際社會關注

有「學民女神」稱號的香港青年領袖周庭10日在東京召開記者會表示，港府修訂逃犯條例（送中條例），是香港回歸中國後最危險的法案，中國的獨裁正進逼香港，盼國際社會關注。

22歲的周庭是香港民主派政黨「香港眾志」的成員，9日她在香港參加「反送中」百萬人遊行後，搭機抵達日本，10日下午在位於東京的日本記者俱樂部召開記者會，她以流利的日文呼籲包括日本在內的國際社會關注香港的民主。

周庭指出，「送中條例」是香港回歸後最危險的法案，一旦修正通過，將威脅所有港人和訪港外籍人士的人權與人身安全，因為這些人都有可能因觸怒中國而被送到中國受審。

她認為，將來港人如果要被「送中」受審，香港將成為非常危險，沒言論自由、沒獨立的司法制度的地方，香港人的生命安全將消失殆盡。

她說，香港人口700多萬人，9日的反送中遊行有103萬人參加，向港府表達憤怒和抗議，但港府卻充耳不聞，10日表示仍要持續推動修法，讓許多人感到失望。不過，香港人不會輕易放棄，民主派議員和香港人會繼續抵抗。

她指出，9日的大遊行是繼1989年聲援六四天安門學運後首度出現逾100萬人上街頭遊行的情況，其中約有3、4成是首度上街頭。很多在中國經商的親中派港人深知中國司法的黑暗面，所以也參與。遊行人士當中，有1、2成民眾是在「雨傘運動」後未再上街頭的港人，這些人知道這次可能是最後的機會，所以也站出來。

她指出，香港基本法明文規定香港「一國兩制」50年不變，但從近年發生的政治事件，例如銅鑼灣書店事件、「送中」條例案等，大家可清楚看出「一國兩制」已遭破壞。

記者會後，周庭接受媒體採訪時表示，原本「一國兩制」是要示範給台灣人看到它的好處，但現在香港人以及很多台灣人都看得很清楚，真正的「一國兩制」是不存在的，因為共產黨千方百計要控制香港人生活的每一部分，包括政治、經濟或是其他很多部分，她呼籲台灣人勿信「一國兩制」的謊言。

周庭也呼籲日本政府，應該像美國、英國、加拿大等國政府一樣，應該要求港府撤銷「送中條例」。

日本外相河野太郎本月5日在日本眾議院外務委員會答詢時表示，香港在「一國兩制」和司法獨立的前提上，日本政府對「送中條例」感到憂慮，但此事不宜大聲張揚。

周庭認為，「送中條例」將破壞香港的優點，香港和日本有密切的經貿關係及人員往來，希望日本政府、日本的政治家和媒體都關注「送中條例」。就如同日本受到中國的武力威脅一樣，香港的人權正受到中國打壓，她期盼日本關注此事。

周庭現在是香港浸會大學4年級學生，從2012年高中一年級開始參加香港的社運，2014年她參加香港要求民主化的雨傘運動，被稱為「學民女神」。2016年她與社運學生領袖等成立政黨「香港眾志」，去年3月香港立法會議員補選，她爭取提名，但港府認為香港眾志黨綱違反香港基本法的規定，裁定她無參選資格。