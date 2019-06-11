高雄市議員高閔琳：韓國瑜，辭市長！

（台灣英文新聞／朱蒂 台北報導）香港於週日（9日）發起的「反送中」大遊行估計逾百萬人參加，引發全球關注。而高雄市長韓國瑜卻在9日接受記者訪問時，表示對這場遊行「不知道、不曉得」，令媒體與民眾大感詫異。

民進黨高雄市議員高閔琳週一（10日）在臉書上發文，直接要求韓國瑜辭去市長。

她提出三個韓國瑜應該辭市長的理由，並且搭配照片佐證：

第一、韓國瑜對103萬香港人走上街頭這等「小事」漠不關心，拜訪香港特首林鄭月娥與中聯辦主任王志民的時候卻畢恭畢敬、正襟危坐，甚至「在議會備詢時都沒坐這麼直」。

第二、韓國瑜自稱是「被動」參加國民黨總統初選及各地的韓粉造勢大會，但若是真的不願意，絕對不會說「Yes I do」，而是會主動拒絕。韓市長連500萬元的選務費都「主動」交出了，顯然一點也不被動。

第三、為了防治登革熱，端午連假清潔隊員頂著烈日與被叮咬的風險加班噴藥滅蚊，韓國瑜卻丟下高雄不管，繼續做著發大財的總統大夢。

除此之外，高閔琳也以「南方聯合問政辦公室」所做的民調為證，指出有6成高雄市民反對韓國瑜參選總統，反對韓市長「帶職參選」的高雄市民也是6成。而反對韓帶職參選的受訪者之中，有6成以上表示若韓國瑜執意帶職參選，他們會選擇罷免韓市長。

對此，高閔琳建議韓國瑜市長「給高雄人一個痛快」。既然胸懷總統大志，不如乾脆一點請辭市長。