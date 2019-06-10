周杰倫電影拍攝景點之一：「台北機廠」古蹟澡堂啟動修復工程

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部今（10）日於「國定古蹟台北機廠鐵道博物館園區」舉行台北機廠指標建築員工澡堂、總辦公室修復工程開工典禮，正式啟動修復工程。

文化部長鄭麗君表示，今天向社會宣告修復工程啟動，是象徵國家鐵道博物館建置從全區整備邁入分區修復階段。

員工澡堂過去是周杰倫電影拍攝景點之一，盧貝松電影「露西」也曾在機廠周邊取景。鄭麗君表示，這間浴室標誌著當時的鐵路人，洗滌一整天工作疲累，再平平安安回家，這裡不僅象徵著勞動文化，也標注鐵路人的血汗。

其建築設計，在澡堂兩翼對稱正中為拱形，屋頂有為透氣所開的老虎窗、大面積的玻璃窗採光以及內部拱形鋼構屋架，見證了當時鋼構技術的發展，而由原動室蒸氣管送來的熱氣到達室內兩座圓形水池，更展現出能源有效的利用。

圖/中央社

總辦公室建築原主要作為「工場事務所」，呈現L形之配置。本次修復工程啟動，也象徵「國家鐵道博物館」的建置邁入新階段。

國定古蹟台北機廠於1935年10月30日落成，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵道車輛修復工廠，在建築歷史、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。

鄭部長指出，未來國家鐵道博物館有3個特色，第一是「活的博物館」，博物館將有動態展示、修復技術的永續保存；其次是在研究的基礎上，創造一個「面向公眾，且會說故事的博物館」，再現鐵道史、交通史、生活記憶等；第三，國家鐵道博物館應以當代視野和社會關懷為出發，展現當代公共博物館的精神，反思與再現台灣現代性。

未來國家鐵道博物館將透過展演多元且珍貴的鐵道故事、記憶及文物，逐步建構台灣鐵道知識與文化內涵，並帶入多元社群參與，透過文資新公民教育，見證修復中的台北機廠。

圖/中央社