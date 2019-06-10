北投雅樂軒酒店 Summer Splash下午茶組

炎炎夏日午後何處去？台北北投雅樂軒酒店推出「Summer Splash」下午茶組，將夏日限定的海洋風融入各款鹹甜點單品中，營造出既清爽又慵懶的度假氛圍，讓消費者在美食、特調飲品及音樂的陪伴下，享受夏日午後的美好時光。

「Summer Splash」下午茶組滿足五感新體驗。視覺上，以寧靜的藍色與清爽的黃色作為主題色，大玩食物色彩。味覺上，甜點以酸甜口味的夏季水果如芒果、鳳梨、百香果、檸檬作為基底，並加入藍柑菊，調和出寧靜的藍色，讓繽紛色彩與美味午茶帶來亮麗的心情，也為炎炎夏日注入滿滿的活力。

雅樂軒以融合時尚、音樂與生活品味聞名，透過環境、燈光、音樂及藝術設計所營造的舒適氛圍，很適合三五好友一起慵懶地度過愜意的下午茶時光。入夜後，W XYZ酒吧的現場音樂表演，不但能大大滿足賓客的聽覺享受，更能延續午茶的美好心情，進而沉醉在美酒佳餚的微醺時光中。

不論是從視覺到嗅覺，「Summer Splash」下午茶組都能讓賓客體驗到酒店的精心設計。蛋糕架上層擺設芒果鳳梨棉花糖口味的「海洋魔方」，藍白色魔方代表夏日海灘上的藍天與白雲，搭配夏季水果的芒果與鳳梨口味。「海星軟糖」則是可愛的海星形狀，並洋溢著熱帶水果風味。檸檬慕斯黑糖香緹以「海洋寶石」為名，形似海洋裡珍珠與寶石，富有濃厚黑糖香氣，口感Q軟、甜而不膩。

中層有3款甜點，「椰子松露海灘球」採黃白相間的海灘球形狀，一口咬下外脆內軟的巧克力球與蛋糕，讓人彷彿已在海邊戲水玩耍。「貝殼馬卡龍」是貝殼形狀的馬卡龍，搭配清爽、酸甜略帶有檸檬清香的黑糖卡士達餡，與酥脆的馬卡龍產生絕配口感，入口即化。「珊瑚礁杯子磅蛋糕」以檸檬清香的杯子磅蛋糕作為珊瑚礁基底，佐以鳳梨口味的琥珀糖，作為珊瑚礁石，最後再由蜂蜜香緹、巧克力飾片裝飾成珊瑚礁，引領賓客進入海底的美麗花園。

底層則有龍蝦沙拉洋芋塔、蒜香海苔薯條、蛋沙拉普切塔等3款鹹點，讓午茶口味更豐富多樣。每組雙人下午茶還有2款藍色特調：「湛藍海汐」與「藍椰風情」，可二選一。「湛藍海汐」由薑汁汽水、檸檬汁、蜂蜜、藍柑糖漿調製，「藍椰風情」則由鳳梨汁、椰奶、柳橙汁調製。藍寶石般的色澤，讓人看了心曠神怡，最適合在悠閒的夏日午後來上一杯，為愜意的午茶時光劃下一個完美的句點。

另外，每組雙人下午茶也可選咖啡（美式咖啡、卡布奇諾、拿鐵、特濃四選一）或唐寧茶無限暢飲。「Summer Splash」下午茶雙人組售價只要NT$799＋10％，現在就用午茶時光好好寵愛自己吧！