秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場 未採收玉米田掩埋銷毀

農委會今天表示，民眾通報苗栗飛牛牧場疑有害蟲-秋行軍蟲，下午經過檢驗確定，當地牧場2分多未採收的玉米田，採取掩埋銷毀，每分地補貼3000元，農委會也即將公告防治用藥。

農委會防檢局植物防疫組組長陳宏伯告訴中央社記者，防檢局、苗栗縣政府8日前往會勘採樣蟲體，發現外形很像秋行軍蟲，由於夜蛾科的蟲外形相像，所以要再做分子檢定確認，下午結果出爐，確定是秋行軍蟲。

不過，對於農委會副主委黃金城說，目前只有飛牛牧場的玉米田出現，這片玉米田的作物是提供民眾餵食牧場動物使用的，但是其他地點，包含雲、嘉、南等都沒有發現疑似秋行軍蟲的蟲體，原因有待分析。

陳宏伯進一步分析，可能跟飛牛牧場的玉米田沒有使用農藥有關；因為全台設置500個性費洛蒙誘集器，包含離中國大陸更近的金門、馬祖，以及飛牛牧場附近的玉米田，都沒發現疑似秋行軍蟲行蹤。台灣農作多數有用農藥，因此當西南氣流吹入帶進秋行軍蟲後，包含此害蟲在內的蟲會因而死掉，所以才會沒有發現。

他並說，合理使用農藥對防疫秋行軍蟲有效，農委會下午也會在官網公告至少有4種殺蟲劑及有機田可用蘇力菌、苦楝油撲殺，以供農民使用，達到防疫效果。

他還說，秋行軍蟲不耐寒，台灣有冬季，不利其繁衍、擴散；加上合理用藥，台灣不至於會像中國大陸一樣發生秋行軍蟲擴散的疫情。

陳宏伯補充，目前飛牛牧場的玉米田約有5分地，其中一半已採收，另一半還沒採收的玉米作物，將挖2公尺深掩埋銷毀，每分地補貼3000元。防檢局補充，今天就會執行掩埋銷毀，人員都已在現場。

農委會13日特地召開記者會說明，秋行軍蟲（Fall armyworm），原生在熱帶、亞熱帶的美洲，2016年從美洲傳到非洲，2017年又從非洲傳到亞洲，目前包含東南亞、印度，以及今年的中國大陸都深受影響。

農委會2004年已將秋行軍蟲列入檢疫方面的有害生物，為有害性夜蛾科，主要生存在活植物上，不會在穀物上存活，已經加強檢疫及檢查來自疫區的寄主植物種苗、農產品及其載運工具。倘若害蟲入境台灣，甜玉米、水稻可能受害，金門地區則擔憂危害高粱、小麥。

農試所農業試驗所助理研究員江明耀指出，最新資訊中國大陸已18省傳出災情，順著西南氣流看，海南島及廣東、廣西，鄰近台灣的福建、浙江都有危害紀錄。