來去新北找好筍 預測筍王送好禮

每年6-9月是新北健康三寶-綠竹筍開始盛產的時節 ，為了讓筍農能有互相交流的平台提升品質，市府將在6月14日舉 辦「2019新北筍王爭霸戰」， 並邀請民眾預測今年的筍王在哪一區， 猜對的民眾有機會獲得限量新北筍王綠竹筍禮盒等好禮， 歡迎踴躍上「新北綠色生活館」臉書粉絲團參加預測活動。

農業局長李玟表示，新北綠竹筍種植面積全國最大，約2,328公 頃，產量1萬2,757公噸，這幾年在各界的努力下， 品質及價格都能維持穩定，每年產值將近17億元， 是新北市非常重要的農產品。新北主要產區為五股、八里及三峽， 其它還包括新店、深坑、林口、泰山、平溪， 每一產區由於特殊的天然地理環境， 各自發展出獨具地方特色的綠竹筍。

農業局表示，為了讓本市各產區筍農能有互相交流的平台，市府自1 02年起已連續七年舉辦「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉辦， 一共有14個區、80位各方高手共同角逐。要成為筍王必須「 內外兼備」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」， 底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色， 千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在使用「硬度計」 及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，讓科學數據說話，公平競爭。

今年「新北筍王爭霸戰」的觀賽重點，除了擴大規模由80位高手共 同角逐外，新店地區的農友已連續三年蟬聯寶座， 今年是否連莊或換區奪冠，也讓比賽競爭更加激烈。 農業局也歡迎民眾一起加入預測新北筍王的行列，只要上「 新北綠色生活館」臉書粉絲團按讚， 並在專文標註一位好友及預測筍王落點， 猜中者就有機會獲得限量最新鮮的新北筍王綠竹筍禮盒等好禮， 詳情請搜尋「新北綠色生活館」臉書或上https://www. facebook.com/greenlivinghouse/ 。