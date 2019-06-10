智慧城市在新北 水保審查e點通

為了讓申請人隨時能了解水土保持計畫審查進度，新北 市農業局於108年6月10日新推出「 水土保持計畫審查線上查詢系統」， 方便申請民眾在網路上直接線上查詢水土保持計畫審查進度， 透過資訊e化方式，使新北市政府水土保持審查資訊公開透明化， 除簡政便民外，同時也落實侯友宜市長打造新北市為「智能城市」 之理念。

為落實審查資訊公開及簡政便民之理念，農業局推出「 水土保持計畫審查線上查詢系統」供申請民眾查詢水保審查進度， 在申請案件送至公會外審的同時，農業局將以簡訊方式通知申請人「 受理案號」，民眾在查詢網頁輸入「受理案號」 後即可線上查詢審查公會、審查日期、技師補正日期、 公會審定日期及最後核定日期等相關資訊， 俾利申請人即時掌握申請進度。

農業局長李玟表示，為落實簡政便民，提高水土保持審查效率， 農業局除了要求審查公會執行「一次告知、二次審查」審查原則， 使水保計畫在一百天內核定外， 也陸續推出與水土保持有關之線上查詢系統，其中包含今年5月已啟 動的山坡地線上查詢系統(網址為：「www.ntpcswc. ntpc.gov.tw」)， 讓民眾能在家查詢申請基地是否位於山坡地範圍及是否位於特定水土 保持區，現又推出「水土保持計畫審查線上查詢系統」(網址為：「 www.ntpcswc1.ntpc.gov.tw」)， 除了把關水土保持安全，農業局將持續推動水土保持便民措施。