美國辛辛那提交換學生來訪 新北親師生熱情接待

新北市的美國姊妹市「辛辛那提市」 交換學生參訪團20人(包括15名高中生及5名師長)， 已於6月8日晚間抵達臺灣， 本市各個接待家庭在機場熱情歡迎辛城師生的蒞臨。 15名高中生將從今(10)日起至本市12所高中入班學習一週， 師生團將展開為期兩週的深度體驗學習之旅， 本市在地15個接待家庭及學校都熱烈歡迎辛城師生的到來， 希望透過國際交流，將不一樣的文化引進校園，提升學子國際視野。

海山高中呂學品同學今年擔任接待家庭， 他表示考量來自美國的Nathan Daly可能需適應時差與臺灣的濕熱天氣， 因此第一個家庭日打算下午再帶Nate到附近鶯歌老街逛逛， 體驗拉坯，晚餐也將邀請阿公阿嬤與親戚們作陪， 希望讓Nate欣賞陶藝生活美學之餘，也能體驗大家庭的熱鬧。 之後的家庭日也規劃搭捷運逛西門町， 到101欣賞都會夜景及逛夜市，此外，考量辛辛那提是內陸城市， 所以會帶Nate一遊北海岸，欣賞海島國家的海景風光。 呂學品說，擔任接待家庭是一件新奇又有趣的體驗， 這不僅是了解異國文化的機會，更是結交外國朋友的良緣。 當初呂學品赴美交換學習時，就是Nate一家人接待， 因此這對他來說是一個很好的回饋機會， 希望讓Nate充分看見台灣的美。

新莊高中朱倢瑩同學今年也擔任接待家庭， 她表示去年我們到辛辛那提進行三週的交換學習， 今年輪到我們接待他們了。 今年要接待的Alma正好是朱倢瑩去美國時的學伴， 因此彼此已經建立好友情，能夠再次見到遠道而來朋友， 感到非常期待。朱倢瑩的爸爸朱富榮(新北市正義國小校長)表示， 事前已和女兒充分討論規劃，將帶Alma參觀總統府、 參訪故宮認識中華文化、體驗鶯歌陶瓷手拉坏等， 也將到野柳地質公園展開國家級地理踏查，在人文生活體驗方面， 安排走訪夜市及到101俯視都會夜景， 因應端午節也安排端午粽製作及品嚐節慶美食。最後， 也將帶Alma參觀國家音樂廳與正義國小音樂團隊交流分享， 體驗美好的音樂饗宴。

新北市於1994年與美國俄亥俄州辛辛那提市締結為姊妹市， 並於2012年12月由兩市市長簽署「新北市－ 辛辛那提市高中交換學生計畫備忘錄」， 自2013年展開雙方學生交換互訪，至今已邁入第7年。 每年辛城師生來訪時，新北市皆以地主身分熱情接待， 每年也選送高中生赴辛辛那提市交換學習， 透過雙向交流拓展學子的生活體驗，並促進兩市的友好關係。

教育局表示，辛辛那提市15名高中生將從今(10) 日起至本市竹圍、金山、海山、北大、新莊、雙溪、明德、三重、 三民、石碇、清水、林口高中等12所高中入班學習一週， 也將參訪江翠國中、鶯歌工商及金山高中3所特色學校， 此外教育局也規劃帶領辛城師生到九份、 金瓜石和平溪體驗在地文化與人文風情。為了迎接辛城師生到來， 教育局去年便已完成15個接待家庭培訓， 期待讓每一位來訪的美國學生都能留下美好的回憶。