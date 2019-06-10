夏天吃美食配美酒最痛快！王朝大酒店「夏酒菜」開跑

夏天到了，吃美食配美酒最痛快！台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET即日起推出「夏酒菜」主題，由主廚鄔仲利打造一系列以酒入菜料理，包括「火焰干貝」、「白酒香橙紙包鮭魚」及「酒香麻油鮮蚵」等經典菜色全部輪番上陣。現場還有啤酒、紅酒及白酒無限暢飲，要讓顧客體驗夏日微醺的幸福滋味。

SUNNY BUFFET主廚鄔仲利表示，夏天選用對的酒入菜，除了提升食物風味、還能吃得清爽開胃。「火焰干貝」將干貝放在鐵板上煎至表面呈現金黃色澤後，瞬間淋上白蘭地，以大火快速炙燒，現場立即香味四溢、畫面十分誘人。色香味十足的「白酒香橙紙包鮭魚」，老饕們可千萬別錯過！將新鮮鮭魚擺在洋蔥絲上，再將淋過白葡萄酒及茴香等香料的柳橙片鋪在鮭魚上，先蒸後烤20分鐘即可美味上桌，燜熟的洋蔥、柳橙與新鮮鮭魚，簡直絕配！

「酒香麻油鮮蚵」是一道經典中式料理。主廚先把薑切成片，再以小火快炒東石鮮蚵，最後擺放在燙熟的麵線上，飽滿的鮮蚵配上麻油米酒麵線，每一口都是過癮與滿足；「清蒸蛤蜊」以日本清酒為基底與蛤蜊一同燜煮，再灑上蔥花、淋上柴魚醬油及奶油後，就能快速上桌。

「蒜香啤酒蝦」選用新鮮草蝦，先以蒜頭爆香後，再淋上帶有濃濃麥香的啤酒，鮮甜草蝦入口時散發微微的啤酒味，十分對味！吃飽喝足後，也別忘了來一份夏季主題甜點：「威士忌核桃杯」、「紅酒洋梨」及「龍舌蘭草莓慕司蛋糕」，讓你在夏季享受微醺滋味，滿足你第二個喜愛甜食的胃。