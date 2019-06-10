專家揭露5大特質　你也遇到恐怖情人了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）社會上的情殺、虐打事件層出不窮，不禁讓人害怕自己或身邊的人會不會也遇到恐怖情人。心理諮商師表示，兩性相處到盡頭若想要理性分手，有時比相愛更難，嚴重者可能衍生無法收拾的新聞案件，因此他傳授幾招辨識和擺脫恐怖情人的方法。

天力亞太心理諮商所的楊靜芬心理師表示，真摯的愛，必須建立在對等的真誠之上，彼此尊重才能顯現出真愛，若理性與感性間失去平衡，則讓人沈溺於虛幻浪漫的愛情中，往往在遇到現實生活後，才驚覺雙方相處上遇到障礙、溝通上出現鴻溝。

楊靜芬心理師建議，當雙方感情需走上分手一途時，應承擔辜負對方託負的責任，勇於當面提分手，並顧及對方自尊心、且表達自己的需求，具體描述倆人親密關係無法繼續的狀況。

態度溫柔而堅定的討論共同物品、金錢等的分配，不要補償性、立即地接受對方提出的不合理要求。並且要約在公開場合提分手，找對方認同的友伴在附近等候。

如果遇到分手的對象，符合下述行為或人格特質，建議尋求專業的心理師或長輩的幫助：