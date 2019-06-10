臺美執法合作新頁　美FBI國家學院複訓首度在台舉行

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國聯邦調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營今（10）日在台北開幕，為期五天的研習營也為台美共同打擊跨國犯罪的合作創下新的里程碑。

此次為聯邦調查局國家學院（FBI National Academy）首度在台灣舉行複訓活動，除了將近200名來自22個國家的校友，同時也是各國資深執法人員匯聚到台北外，聯邦調查局助理副局長阿貝（Paul Abbate）也特地來台與會，是美國聯邦調查局有史以來訪台官員層級最高者。

阿貝致詞時強調各國執法機關分享調查情資及做法，並共同合作打擊全球各種威脅的重要性，「為了使印太地區持續蓬勃發展，執法機關應該確保區域內每個國家都能在一個價值體系內，自由地決定自己的路線，讓即使是最小的國家也有機會興盛發展，並免於強國的掠奪。」

總統蔡英文也短暫出席今日的開幕式，她提及，因獨特的地理位置和強大的執法能力，台灣成為預防跨國犯罪的關鍵環節，台灣致力於實現一個自由開放印太地區的願景，並持續與區域內理念相近的夥伴合作，讓這個地區更安全、更繁榮。

法務部調查局表示，此次研習營一連五天在台北舉辦，與會人員除體能挑戰外，並將與各國執法官員研討當前執法議題及應對解決措施，以期未來能更有效防堵各種跨境犯罪及突發維安案件的發生。

調查局長呂文忠在稍後受訪時則表示，亞太地區每年都有許多執法人員參與美國聯邦調查局國家學院的訓練，他們每年都會舉辦校友複訓，此次是台灣首度爭取到主辦權，並有聯邦調查局高層官員訪台，除了顯示台美執法機關長年密切的合作外，「將來在共同打擊跨國性犯罪，這是一個很重要的合作的里程碑。」

呂文忠也表示，調查局及警政署自1961年起派員參加美國聯邦調查局國家學院的訓練，迄今已有36位同仁參加過，包括上週剛結訓畢業的蔡佩汶，現年34歲的蔡佩汶是今年參與訓練最年輕的學員之一，目前在調查局國際事務處服務。

美國聯邦調查局國家學院每年招訓國內及全球執法機關人員赴維吉尼亞州接受為期10週的訓練，受訓期間除接受嚴謹及紮實的學科測驗外，體能要求亦是受訓重點項目，包括每位學員結訓前，都必須通過10公里的黃磚道障礙挑戰賽等。

「台灣是美國在執法作為上最緊密夥伴之一」，美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）致詞時提及，台灣至今仍被國際刑警組織（Interpol）等國際組織排除在外，「在今日互聯互通的世界，台灣的缺席不僅對台灣2,300萬人民造成危害，也將所有國家致於更大的風險之中。」