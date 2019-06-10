曲家瑞大爆發新作！攜手新銳藝術家首屆印花設計節松菸登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）由台灣創意設計中心聯手自由人藝術公寓（Freedom Men Art Apartments）創辦人顏寧志（Andy Yen）策劃的首屆「台灣印花設計節」，邀請曲家瑞等40位國內外藝術家，以「看不見的孔雀」為題跨界展出，將於明（11）日起至9月22日松山文創園區登場。

「台灣印花設計節-看不見的孔雀」透過印花織布設計，以動物為出發點，展出時尚、插畫、包裝等領域作品，共分兩個展區。一為台灣設計館05展區的「邀請展」，參展藝術家包含知名藝術家 曲家瑞、泰國的Gongkan、香港的林雅儀（Zlism）、台灣新銳壁畫家紀人豪、吳騏（57 Art Studio）、陳純虹 （Eszter Chen）、李嘉泉共七位。



參展藝術家與台創董事長張基義（左五）、策展人顏寧志（左6）在主視覺前合影（圖/台灣英文新聞Lyla）

策展人顏寧志指出，「印花設計」特別的地方在於透過排列和色彩，將簡單純粹的元素創造出令人驚喜的世界。而圖紋創作源於原始部落的圖騰信仰，能凝聚集體意識，然而，在現代社會「圖騰」也逐漸演變成「商標」。

顏寧志說明，「看不見的孔雀」呼應印花設計的發展，因為孔雀在所有動物中，本身的特色既顯眼就具代表性，符合繁複的印花設計，身上羽毛的交錯如同面料紋路。

顏寧志透露，展後計劃將展品與企業進行商業合作，像是曲家瑞老師的作品正在洽談，將印製在懶骨頭或抱枕上，大家也可於現場看到並試躺。

此次，進入展區首先看到的主視覺由吳騏操刀，他繪製出華麗雅緻並專心縫紉的孔雀，接著由設計師沈彥霖以此插畫發展，最後透過李嘉泉巧手改造呈現系列別具巧思的訂製服，其跨界激盪出的創造火花不容小覷。

曲家瑞強調，這次和許多新銳藝術家展出十分開心，這次更帶來全新創作，在探討內心的小孩尋找歸屬感，過程中她揮灑許多顏料創作，是一件很有爆發力的作品！

另外，位於隔壁台灣設計館06展區為「徵件展」，吸引來自日本、香港、馬來西亞等國的新銳藝術家報名，最後主辦單位從百件作品中挑選出33件展覽，並可見印花被運用在包裝、織品、繪畫等，其中，參展者也包含90歲的藝術家曾鳳麗作品。

「台灣印花設計節-看不見的孔雀」將於松山文創園區的台灣設計館05及06展區登場，自11日展出至9月22日，預售票已於線上開賣，更多詳情請前往臉書專頁查詢。



展覽資訊（圖/官方臉書）