在美國獲2019民主獎的「維吾爾族領袖」也遭蔡政府拒入台！

日前本社獨家披露，總統府秘書長陳菊曾代表總統蔡英文，5度答應邀請西藏精神領袖達賴喇嘛來台，最終食言，包括維族海外領袖熱比婭在美申請來台，亦遭技術性阻撓。如今，華府內幕再證實，近期才榮獲美國國家民主基金會（NED）2019民主獎的「世界維吾爾大會」主席多坤·伊沙（Dolkun Isa），亦遭蔡政府拒絕來台，同時更驚爆內幕！

蔡政府時期任命無任所大使之一的楊黃美幸，日前接受網路媒體《新頭殼》專訪時曾表示，最後促使她決心辭去無任所大使的，就是現任世界維吾爾大會主席伊沙。她當時透露，伊沙在蔡政府這3年來卻是台灣的黑名單，無法獲准進入台灣。作為一個代表台灣民主、人權工作的無任所大使，她覺得非常羞愧。

如今，本社詢問華府相關人士，不但證實此事，消息更指出，目前具有德國國籍的伊沙曾透過台灣駐德代表處，向蔡政府時期申請來台，當時還是由駐德代表謝志偉親自接見，據描述，謝當時相當開心伊沙的申請，並親自向蔡政府遞交，但隨後台灣方面卻駁回申請，告知仍無法讓伊沙入境台灣，讓伊沙相當失望。

外界質疑，伊沙本身是德國國籍，德國與台灣當前已是免簽證國家的關係，為何伊沙還需申請？華府人士表示，伊沙過去曾在1997年，遭中國政府向國際刑警組織發布「紅色通緝令」，即為該組織對於成員國，發布有關要犯通報級別最高級的緊急快速通報。伊沙曾私下透露，他從未殺害過任何人，卻被中國列為「恐怖分子」、被國際刑警組織列為「紅色通緝」的對象，但殺害數以萬計的中國共產黨，卻沒有被列為恐怖組織。在各方國際組織的聲援下，國際刑警組織終於在2018年2月撤銷對伊沙的「紅色通緝令」。據悉，伊沙那次向謝志偉遞交的，除了是希望來台的申請，更遞上解除「紅色通緝令」的通知，希望告訴蔡政府，他已經不是國際認定的要犯，但蔡政府仍拒絕其入境。

其實，伊沙近期曾在進入聯合國大樓時，遭4名聯合國的保安，在沒有任何理由的情況下，被拖出了該棟大樓，而這些保安事後給予他的理由，竟是出於安全原因。日本駐聯合國記者藤木俊一（Shun Ferguson Fujiki）日前透露，中國政府與法院在其境內，對伊沙發布通緝令，隨後國際刑警組織依據這個通緝令，對伊沙發出全球「紅色通緝」，而聯合國的保安正依據這個由中國所主導的通緝令，禁止伊沙進入。

伊沙曾在2006年，在仍被貼上「紅色通緝令」的情況下，由陳水扁政府獲准，讓其來台參加非聯合國會員國家及民族組織會議。而在2009年國民黨馬政府執政後，內政部移民署就對伊沙訪台下達禁令，時任閣揆吳敦義聲稱，當伊沙卸任其在世界維吾爾大會的職務，禁令才會被解除。2016年2月，伊沙曾希望能來台出席亞太宗教自由論壇（Asia Pacific Religious Freedom Forum），當時正值馬政府執政末期，仍發表強硬聲明，強調台灣沒有義務批准他入境的理由。當時伊沙透過發言人透露，隨著5月政權移交為民進黨，他們能夠與台灣恢復友好關係，卻沒想到，至今仍無法獲准來台。對此，華府方面相當關切，已傳出風聲，對蔡英文產生懷疑，難道她畏懼中國嗎？

以上報導經多方查證，若有不正確之處，歡迎蔡政府相關主管機關來函更正。我們願意站在台灣立場為蔡政府澄清。