黨內人士登廣告稱蔡英文「作弊」　民進黨駁斥：初選全程錄音

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨總統初選民調今天起跑。民進黨今(10日)起至14日將進行5天黨內初選民調。不過今天黨內「青壯世代」的獨派團體，集資刊登全版廣告，內容直指「蔡英文作弊已被國際認證」。

對此，民進黨中央上午予以駁斥，呼籲外界勿用不實謠言攻擊蔡、賴兩位參選人，初選絕對以公平、公正、公開的原則辦理。

這幅廣告內容以「唯一支持賴清德！讓我們牽手共同來創造這一頁歷史」作標題，力挺行政院前院長賴清德參選，內文稱關心台灣局勢的多家日本媒體都以標題批評蔡英文，強調「賴清德人氣遠超蔡英文，蔡英文不惜變更初選規則來圖利自己」，更形容民進黨中執會改變總統初選辦法已經成為國際大醜聞，總統蔡英文「朕即女皇」、「台灣可能毀於她一人之手」。

廣告中並稱，民進黨是本土政黨，「小英用詐術操弄初選，就是台灣之恥」。至於刊登此「自救宣言」，一句話總結就是要：阻遏邪惡、落實正義，「迫使我們對抗這場有違正義的不公平初選」。他們呼籲「6月10日到14日電話民調，務必請固守電話與手機，一通不漏，唯一支持賴清德」。

綜合東森新聞與自由報導，民進黨中央強調，初選絕對會由中央黨部以公平、公正、公開的原則辦理完成。

民進黨表示，今下午中央黨部會在雙方代表見證下，抽出上周25套抽樣結果的其中5套光碟，分送至5間民調執行單位。在執行民調前再請雙方確認：光碟是否為上周雙方代表簽名彌封的光碟，而且都會用影像側錄的方式發佈影片，以眧公信。

民進黨也強調，五間民調單位執行的過程會全程錄音，雙方都會派員全程參與。