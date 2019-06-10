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掠食合作　南非研究：黑腳企鵝與海鳥間的神奇默契

由於黑腳企鵝會將深海魚往水面驅趕，讓鸕鶿與灰水薙鳥這類以潛水魚類為食的海鳥陷入瘋狂，進而藉此大啖美食

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/10 16:22
黑腳企鵝示意圖。(Bernard Gagnon CC BY-SA 4.0)

黑腳企鵝示意圖。(Bernard Gagnon CC BY-SA 4.0) (來源 維基百科)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)皇家學會開放科學(Royal Society Open Science)期刊6月5日刊載了一份報告，內容是關於南非尼爾遜‧曼德拉大學(Nelson Mandela University)對黑腳企鵝與海鳥一起掠食的研究。

綜合法新社報導，善於潛水的黑腳企鵝(Spheniscus demersus)是海鳥們的最佳伙伴。由於這些企鵝會將深海魚往水面驅趕，讓鸕鶿與灰水薙鳥這類以潛水魚類為食的海鳥陷入瘋狂，進而藉此大啖美食，而這樣的特殊行為，在物種間存在已久，也引發了諸多討論。

為了證明此事，該所將攝影鏡頭架在黑腳企鵝的身上，藉此觀察Stony Point自然保護區，企鵝與善於潛入海底的海鳥及其他鳥類的互動。這項研究自2015到2018年，以每年6月到8月間為其特定期間，在20隻黑腳企鵝身上側錄31小時的影片。

當中一支影片顯示，一隻企鵝潛泳到逾60公尺深的海底，一直到遇到歐洲鯷魚群(Engraulis encrasicolus)為止，並合力和其他企鵝展開圍捕，同時將魚群往海平面驅趕，並在距離水面不遠處時開始進食，而那些海鳥就在此時開始掠食。研究作者之一的Alistair McInnes向法新社表示，這證明了漁民與科學家在船上的觀察，善於潛泳的海鳥和黑腳企鵝一樣，為了方便進食，會把獵物帶到水面上，而此舉同時也便利了其他無法潛泳的海鳥掠食。

以上影片轉載自Royal Society Open Science之figshare
黑腳企鵝
南非
海鳥

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