民進黨民調登場 段宜康揚言誰再亂搞就「陰曹地府見」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導）民進黨於本周10日至14日進行初選民調，針對初選紛紛擾擾，民進黨立委段宜康昨（9）日晚間在臉書撂下重話，強調他在意的不是誰勝誰負，民調結束初選就該結束，若有「誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見！」

段宜康說道，勝負是一回事，但這確定是「最終選拔賽」嗎？他把醜話說在前頭，提出三點看法，要各方人馬別再有小動作。

首先，若初選輸了，「還要連署開全代會翻案，就好比世足賽地主隊輸了決賽，乾脆派軍隊搶下金盃。」賴宜康表示，民調輸了也絶不能說有人作弊，他絕不接受民調有舞弊的可能。

再者，他呼籲戰敗方接受結果，並應協助整合其支持者去支持對方。「別告訴我什麼個人表達支持，然後默許幹部繼續放毒」，甚至私底下採取手段支持黨外候選人。

最後，初選塵埃落定後，段宜康要求二位參選人都須負責收拾自己或幹部說的「垃圾話」。

段宜康表示，以大局為重本就是對領袖最起碼的要求，若無法大度處理敗戰者，在民調開始前，就先告訴大家，讓民眾知道如何選擇。至於有人放話，「若不提名某某，就不投票」，段宜康嗤之以鼻。

他意有所指地表示，除非你認為「一家親」更能顧台灣、「發大財」更有執行力、「血汗工廠」更能推動改革，否則硬要如此賭氣將台灣拱手送人，「自己不吃藥，誰能救得了你們！」