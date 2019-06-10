週一下午全台16縣市大雨特報

更新時間: 2019-06-10 15:00

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）鋒面接近，易有短時強降雨，中央氣象局於今（10）日下午14時20分發出大雨特報，西半部及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報縣市包含：新北市、台北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市和屏東縣共16縣市。

鋒面接近 吳德榮：週二起恐有致災性大量降雨 首次發稿: 2019-06-10 13:41

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（10）日梅雨鋒面接近及西南風增強，中央氣象局率先對台中、彰化等3縣市發布大雨特報。明（11）日起全台都有陣雨、雷雨、局部大雨或豪雨機率，西半部局部地區甚至有豪雨以上等級降雨，請民眾嚴加戒備，並留意氣象局的最新預報。

中央氣象局今天上午11時45分發出大雨特報，苗栗至彰化地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。而嘉義以北沿海地區，亦有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今日鋒面接近及西南風增強，天氣比昨天不穩定，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明（11）日滯留鋒面及西南氣流影響，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；各地有局部大雨或豪雨，尤其西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」提到，明日至週五(11至14日)「梅雨季」第5道鋒面在附近徘徊，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。「滯留鋒」伴隨西南氣流，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

週六、日(15、16日)，「滯留鋒」在巴士海峽徘徊，台灣天氣比較緩和，但還不是很穩定，有局部短暫陣雨的機率。