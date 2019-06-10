勵馨「東南亞節慶創意比賽」　移工、新住民家鄉特色熱鬧響應

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）勵馨基金會近日廣邀新住民、移工歡慶端午節，鼓勵大家呈現各國文化特色舉行「東南亞節慶創意比賽」，印尼新住民以及移工朋友的報名人數最多，現場氣氛熱鬧。

勵馨近日舉辦「歡慶在異鄉─東南亞節慶創意比賽」，收到來自印尼、菲律賓、越南等共41人報名，其中，以印尼報名人數最多，還有親子一同參加。

勵馨執行長紀惠容表示，此次移工朋友報名踴躍也看見雇主對於移工文化的重視，「與勵馨合作的直接雇主都很樂意讓移工朋友放『有薪假』，非常感謝這些友善的雇主，用實際行動表達對勵馨服務的肯定以及對移工文化的重視。」甚至有雇主開車，載移工朋友來參加比賽。

勵馨表示，比賽過程中，所有參賽者不僅細心妝扮節慶造型，更帶來富含異國文化的熱鬧表演，透過生動活潑的方式，促進彼此的相互交流與涵容。

勵馨感謝駐台北印尼經濟貿易代表處、菲律賓、印尼及越南新住民為本次活動慷慨出借國族衣服，並有許多志工在端午連假期間，響應本次活動，足見台灣社會對於移住者的友善與熱情。

來自印尼的卡辛說，在台灣工作最開心的是可以賺錢並寄錢回去給家人，還有學習獨立，增加經驗，學習互相容忍與包容。但在開齋節期間或生病之時，會因為家人不在身邊而特別感傷。會報名參加這次的活動是覺得這活動很有趣。

此次，活動邀請到SheAspire三位專業彩妝師，在比賽前指導移工朋友如何上基本底妝，並依據風格需求，從眼影、腮紅、修容及髮型完成整體造型。

彩妝師小荳老師分享，以前主要用捐款支持勵馨，現在更透過實際動與移工朋友交流互動，覺得更有意義。

小荳說，妝髮造型是一種國際語言，沒有年齡、職業的差別。藉由化妝與各國女孩認識交流，常常讓我充滿能量。

小荳更鼓勵大家，不用在乎別人眼光。以你自己覺得最漂亮的方式，把國家的文化展現出來。

另外，為回應龐大服務需求，勵馨倡議「移住者服務中心」，那不是被動承接申訴的服務中心，反而是積極讓不同族群在此交流、互動，一起學習的地方。

勵馨執行長紀惠容表示，移工朋友、新住民及留學學生分別為移民署、勞動部、衛生福利部以及教育部等單位的服務對象，然而隨著來臺族群與角色的多元與差異，現在臺灣社會更需要的是跨部門專業整合的服務中心，這也是勵馨倡議『移住者服務中心』的目的。