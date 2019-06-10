戰略模糊不可取 楊憲宏：台灣人民當覺醒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）面對國內的政治亂局，知名媒體人、台灣人權工作者楊憲宏，9日在YouTube「童溫層」節目中，呼籲大眾覺醒，勿一味接受特定觀點，須破除「認知空間魔障」，在價值淪喪的時代裡，選擇價值清晰的候選人，以知識帶領台灣走向光明的未來。

楊憲宏以《論語秦伯篇》的一句經典，開宗明義闡述了認知空間被鎖死的百姓是「民可使由之，不可使知之。」亦即讓老百姓渾渾噩噩跟著做事就對了，無須讓其明白在做什麼。然而，楊憲宏強調，孔子真正的意涵，絕非是倡議「愚民」政策，而是「民可，使由之；不可，使知之。」若人民能理解，則讓他們自由發揮，若人民沒有這等能力，就必須教化他們，讓他們明白。

楊憲宏指出，去年11月24日的選舉結果，已證明蔡英文執政下，人民充滿挫敗感，他保守估計綠營有逾1百萬人不願出來投票。許多過去在社會運動中一同打拼的民進黨人，如今卻寧願選擇支持權力集中、不願廣納建言的蔡總統。與此同時，反對小英的群體，部分則轉而助長了「韓流」興起，而韓國瑜自己也仍舊徬徨。

在此混沌的時代，選擇善良、摒棄邪惡，才是台灣應走的路。楊憲宏與主持人童文薰律師一再強調，「戰略模糊」的時代已過，如今必須選出「戰略清晰」的總統，與世界價值接軌。

童文薰以日前美國民主黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）針對六四的談話為例，「你要不站在坦克人那邊，要不就是站在坦克的這邊，沒有中間地帶。」楊童二人為今年定調，表示2019是戰略清晰長世代元年，人民必須覺醒，善惡沒有中間地帶。

楊憲宏以英文領導力（leadership）一詞，諷刺民進黨目前只有leader’s hip（領導人的屁股），盲目跟著領導人的屁股，領導力太弱。唯有看清問題，才能解決問題。目前台灣面臨的問題有三，分別為文明的衝突、科技為邪惡服務、活在模糊世代的舊頭殼。

楊憲宏嘆道，文明的衝突體現在台灣缺乏文化與民主素養（democracy illiteracy）上，民主進步黨變成了民主退步黨，中執會通過初選方針，不代表就是真民主。此外，台灣媒體缺乏知識性、公領域報導，導致認知空間失調、社群媒體充斥假新聞，這些都是科技為邪惡服務的例證。

尤有甚者，人民活在模糊的世代，「只有價格，沒有價值；只有利益，沒有正義。」模糊世代的這群人，特質就是缺乏良知、不敢說真話、實問虛答，價值淪喪。

楊憲宏認為，賴清德一路走來，價值始終清晰，無論是思想、行動、語言，抑或對中國的態度。他呼籲大眾摒棄模糊的臉譜，不要選擇左右搖擺的政客。他也透露，許多諾貝爾獎得主表達了隨達賴來台開高峰會的意願，若賴清德能兌現承諾，當選後即邀西藏精神領袖達賴喇嘛來台，那麼未來台灣便有機會，主辦這難得的高峰會，讓世界看到台灣所堅持的價值。