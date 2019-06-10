雲林海口故事屋芭比娃娃展　新住民繪本說演另人期待

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）雲林縣台西海口故事屋近日正式開館，出身台西的國際級服裝設計師林國基策劃「童心看世界、夢幻娃娃玩具展」及開屋走秀活動，現場展出1959年出品的60歲芭比娃娃，未來將安排新住民繪本故事互動，國際志工交流等活動，讓世界看見台灣。

中央社報導，海口故事屋開館，縣府邀請服裝設計師林國基策劃「童心看世界、夢幻娃娃玩具展」，展期至7月28日，現場展出林國基蒐集的藏品，包括1959年出品、首次在美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）曝光的第一個芭比娃娃，還有100年前法國古董陶瓷娃娃、知名電影卡漫公仔等，吸引大人小孩目光。

張麗善說，海口故事屋原為台西海口庄長官宿舍，建於1937年，為雲林縣沿海地區少數日式木造建築之一，2006年6月20日登錄雲林縣歷史建築後，縣府著手修復調查研究計畫、規劃設計及整修工程，今年1月完工驗收。

張麗善表示，過去雲林給人文化沙漠的刻板印象，期待海口故事屋結合人文歷史與地方經營，重新賦予老建築新生命，也為台西發展注入新活力。

台西海口故事屋除常態性導覽外，未來將規劃文化資產志工培訓、新住民繪本故事說演、藝術展覽、國際藝術志工交流等活動。