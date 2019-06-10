全球天文迷盛事！木星大紅斑300年出現擾動

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）木星將在今(10)日接近子時到達「衝」的位置，又適逢木星的大紅斑附近的暗帶發生變化，吸引全球天文迷的關注。台北天文館自6月的每個星期六晚間7時至9時，開放第二觀測室，讓大家透過高倍率的專業天文望遠鏡，仔細觀賞這顆美麗的行星。

台北天文館表示，6月10日，木星將達到「衝」的位置，是一年中離地球最近、看起來最大也最亮的時刻，亮度達-2.6等，距離約4.28AU，視直徑46角秒，相當于滿月直徑的2.4%。

該館還說，木星不僅表面具有斑斕多彩的美麗條紋，還有明亮的衛星以及特殊的大紅斑，是太陽系行星上最劇烈的風暴系統，最近大紅斑恰好發生奇特的變化。10日當晚大紅斑約在23:00左右從木星邊緣轉出來，可一直觀看到11日凌晨天亮前。

至於何謂「衝」呢？該館說明，「衝」是指以地球為中心，地球軌道以外的天體和太陽分別位在地球兩側、相差180度之處，通常是一年中，地球軌道以外天體最接近地球、最大、最亮且整夜可見的年度最佳觀測位置。

綜合外媒報導，木星(Jupiter)是太陽系中最大的行星，距離地球逾5.90億公里遠，與藍色星球相比其體積超過1,300倍、質量亦超過300倍。自17世紀末被發現後，木星的大紅斑一直受到天文學家的關注。

影片來源：ＮASA Jet Propulsion Laboratory Youtube