百萬人擠爆香港街頭　「反送中」遊行引各大外媒關注

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）由香港泛民主派的核心組織民間人權陣線（民陣）發起的「反送中」大遊行於昨（9）日晚上9時多結束，參加遊行人數上看103萬人，國際多國都有活動聲援香港大遊行外，各大外媒也紛作相關分析報導，點出港府修法引發的人權疑慮，以及對法治和言論自由的侵害。

英國廣播公司（BBC）報導，「反送中」條例者認為，一旦通過，香港境內任何人都有可能受害於中國問題重重的司法系統。報導也指出，儘管香港已和20個國家簽署引渡協議，和中國卻磋商了20年仍無法簽定。批評者認為，協商失敗是因為中國法律無法保障被告權益。

《紐約時報》分析，香港曾是英國殖民地，長期享有與中國不同的公民自由，回歸後的22年來，北京鐵腕管治令香港許多民眾焦慮，對公民自由遭侵蝕的憂懼與憤怒，在遊行中展露無疑。此外，紐時還形容這場遊行形同香港民眾對行政長官（特首）林鄭月娥投下反對票。

香港泛民9日發起「反送中」遊行，上看103萬人參加，口號之一是要求行政長官林鄭月娥下台。（圖／美聯社）

衛報（The Guardian）報導，警察關閉地鐵站、強迫人們走狹窄道路，引發民眾指控故意壓縮抗議行動。

報導指出，逃犯條例遭批評等同將「綁架合法化」，而親北京的香港政府勢必無法拒絕北京引渡政治犯的要求。

BBC指出，如果主辦單位的人數準確，昨天活動的規模比2014年的「雨傘革命」規模更大，是香港在1997年主權移交中國後，規模最大的示威活動。

報導稱，雨傘革命當時持續占領行動79天，卻未能達成目標，曾一度讓香港的民主行動沈寂。這場最新活動的參與人數，絕對讓民運團體士氣大振。

香港泛民9日發起「反送中」遊行，民眾舉牌表達政府的不滿。（圖／美聯社）

《華盛頓郵報》報導，香港主權移交中國20年後的現在，選舉與新聞自由遭限縮，香港法界、商界和非營利機構中相當多人擔憂，修訂逃犯條例將對香港自治帶來致命的一擊。

報導提到，許多示威者對未來悲觀，擔憂香港總有一天將完全被中國共產黨控制。

美國國會也對香港逃犯條例修法高度關切，美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional- Executive Commission on China）8位國會議員5月下旬曾聯合致函香港特區行政長官林鄭月娥，擔憂逃犯條例修法將不可挽回地損害香港珍視的高度自治與對人權的保護，將影響美國與香港的特殊關係。

華郵引述國會及行政部門中國問題委員會成員的美國眾議員史密斯（Christopher H. Smith）說法，如果香港變成「另一個中國大陸的城市」，美國該重新評估與香港的關係是否應該繼續。

香港「反送中」遊行人群沿路高喊「反送中，撒惡法」的口號。。（圖／美聯社）

澳洲新聞網（News.com.au）報導，在香港的澳洲公民有將近10萬人，理論上都受到這個法的威脅，澳洲政府卻莫名的安靜。澳洲新聞網引述香港立法會議員毛孟靜（Claudia Mo）指出，對這個令人無法接受的草案，澳洲政府必須清楚表明立場，加入國際社會對這個惡法的譴責。

《逃犯條例修訂草案》被外界稱為「送中條例」，此法一旦通過後，港人擔心未來不管是在港或過境香港、不論任何國籍的嫌疑犯（包含異議人士），可能被冠上莫須有的罪名引渡到中國進行審判。

依主辦單位估計，「反送中」遊行人數上看103萬人，此數據已創香港1997年回歸後的紀錄，是2003年反對香港基本法第23條立法遊行的兩倍。當年7月1日，逾50萬人上街反對將叛國、顛覆等涉及國家安全的條文立法，港府最後終止立法程序。

香港「反送中」遊行，民眾擠爆香港街頭。（圖／美聯社）