蔡、賴政見大對決！賴清德清廉、接地氣形象深植人心勝出

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）近日舉行的「2020民進黨總統初選電視政見會」對決上，專家認為賴清德政見分數略高於蔡英文，原因在於賴提出較務實解決辦法。

大紀元報導，蔡英文總統以及前行政院長賴清德於「2020民進黨總統初選電視政見會」對決，台藝大廣電系教授賴祥蔚給予「賴清德82分、蔡英文80分」，他表示，賴分數略贏在演講技巧口條流暢、政策完整，提問切入重點；蔡則感覺現任壓力大、演講稍有結巴。

賴祥蔚認為，整體來說，不管經濟或兩岸議題上，兩人都回答完整、理性而收斂，如能增加「感性」訴求透過政見發表擴散，才可感動更多民眾，因此，是否能吸引「全民調」中間選民，還有待觀察。

兩岸政策協會研究員張宇韶表示，這場政策發表會欠卻實質論點交鋒，雙方沒進行交互詰問，兩人的論點呈現大抵符合了持方立場與戰略設定：賴以「攻而不破」挑戰執政現狀，蔡則在現狀基礎上對賴進行「檢而不證」的防守。

「真言滔滔客」財經與時事論壇召集人趙曉慧表示，她特別針對台灣經濟與美中貿易大戰下的兩岸關係，觀察蔡英文與賴清德的政見觀點，她說，有關低薪的問題，兩人都知道基本工資不斷調漲，只是在追物價的漲幅，但實質薪資的成長並不大。

趙曉慧說，蔡英文的解方偏重立即見效的「分配」，或說是某種程度的「齊頭式平等」。包括林全的減稅、每年調漲資本工資，然後靠五加二產業升級轉型創造更多就業機會。如何降低自動化對就業的衝擊，一語帶過。

賴清德的解方，趙曉慧覺得，比較務實而彈性。他對每年調漲基本工資有所保留，強調必須按照景氣循環來看，外勞與自動化的問題必須視不同產業而定，不能一概而論。勞工要獲得更好的薪資，除了政府創造供需上的就業機會，包括產業升級後吸引Google等外商投資台灣，必須幫助勞工提升自我的價值、不斷學習知識等。

整體來說，趙曉慧認為，賴清德的表現比蔡英文好，比較接地氣、讓人有記憶點。她認為賴清德的結論，準備得非常充分，不僅對民進黨內喊話，還左批柯文哲、右打韓國瑜，當然也有一定的國際高度，一氣呵成。他定位是「平民總統」，醫師治國，藉由緬懷陳定南強調他會清廉、勤政、愛鄉土。