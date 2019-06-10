大野狼又來了！國際書展外文書下殺1折　24小時不打烊免門票入場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019大野狼國際書展帶來200萬本進口書籍，多元的種類適合各式讀者選購，24小時不打烊且免門票人場，部分優惠甚至下殺至1折，已於新北市工商展覽中心登場。

2019大野狼國際書展已第二次來台，這次帶來超過200萬本國際書籍，呈現多元的閱讀種類，甚至包含漫威以及迪士尼系列，深受各齡層喜愛，優惠更下殺到1到5折，營業24小時不打烊且免門票入場，自即日起至至17日新北市工商展覽中心登場。

大野狼國際書展自2016年起開始在世界各地舉行，旨在提供大家負擔得起的高品質書籍，因為他們深信書本裡的知識可以啟發人心，並希望提供交流平台。

大野狼國際書展表示，他們觀察到過去十年中，有許多年輕讀者在書展裡買下自己第一本英文書，漸漸成為愛看書的青年，在成年後依舊保有著閱讀習慣，而書展也和讀者一起成長茁壯，更希望能和台北的讀者分享閱讀的樂趣以及喜悅。

大野狼國際書展台灣區創辦人黃翊軒 （Shawn Huang） 表示，雖然英文不是台灣使用的官方語言，但台灣是一個充滿多元文化的環境，也是一個很特別的市場，台灣人深知學習外語的重要，更可藉此提高生活品質。

黃翊軒透露，今年書展特別帶來互動的擴增實境（Augmented Reality）書籍，像是「奇幻投影AR立體書」也是此次最受歡迎的。另外，更和組織「為台灣而教」（Teach for Taiwan）合作，共解決教育上面臨的問題。