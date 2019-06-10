〈時評〉和平宣言？和平協議？

2020總統大選即將鳴槍起跑。對美、中貿易與（南海）軍事雙雙出現劍拔弩張局勢下，台、中關係該何去何從，中國國民黨主席與一干選將，個個儼然「和平使節團」的「和平天使」，拋出「和平協議」者有之，拋出「和平宣言」者有之！

「和平協議」與「和平宣言」有許多弔詭之處─

其ㄧ：和平不靠「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」的國防與心防，而是靠空口白話的「協議」、「宣言」，不是太低估中國共產黨的欺騙本質，就是太高估中國共產黨的信用！

其二：和平協議不和平，互不侵犯條約遭侵犯的歷史殷鑒不遠。1934年1月26日簽訂了《德波互不侵犯條約》的波蘭，1939年9月1日遭希特勒出兵突襲。1939年8月23日簽訂了《蘇德互不侵犯條約》的蘇聯，1941年6月22日遭德國坦克壓境。1938 年 9 月 29 日，英國張伯倫、法國達拉第、德國希特勒、義大利墨索里尼在德國慕尼黑召開簽署了慕尼黑和平協定，1940年5月10日德軍入侵法國，1940年8月13日德國轟炸機襲擊英國沿岸的雷達站。

其三：中國是個出口閉口「中國社會主義特色」的國家，其「特色」是將普世認知的民主、自由、人權等賦予截然不同的意涵與面貌。中國社會主義特色的民主，是把習國家主席變習皇帝。中國社會主義特色的自由，是坦克車可以自由開上六四天安門廣場，將試圖救起一名跌在路上女學生的年輕人之雙腿輾斷。中國社會主義特色的人權，是把諾貝爾和平奬得主與維權律師關押黑牢。中國社會主義特色的再教育營，是把維吾爾族人集中清洗。台灣跟這麼「照顧」「同胞」的中國簽有中國社會主義特色的「和平協議」也好，「和平宣言」也罷，除非是白痴，否則，會給台灣人帶來和平還是奴役還會看不出來？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）