台灣海軍陸戰隊旗 現美印太司令部

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)美軍印太司令部3日至6日在夏威夷總部舉辦太平洋兩棲領導人研討會(the Pacific Amphibious Leaders Symposium, PALS-19)，台灣再次受邀出席此軍事研討會，並可見我國海軍陸戰隊隊旗與20個盟國隊旗併排在講台後方。

綜合媒體報導，美國太平洋區陸戰隊5日在推特貼出印太司令部司令戴維森（Admiral Phil Davidson）上將等人上台的多張照。這也是繼美國總統川普與台灣國旗同框後，再次看到青天白日徽的中華民國海軍陸戰隊隊旗出現在重要的軍事研討會會場。

中央社報導，中華民國海軍陸戰隊官員表示，國軍跟美方的互動一直持續穩定進行，對於讓國軍可以多跟國際交流，陸戰隊樂觀其成，但詳細參與情形牽涉國家安全，不便透露。

2015年，美國首次邀請台灣參加與觀摩演習PALS。從美國太平洋區陸戰隊的推特所釋出的照片，今年代表出席的三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將，與美國海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官、中將赫爾曼．科拉迪（Herman Clardy），同時也是駐日本沖繩美軍基地總指揮官，互相交換紀念品。(如下照片)

照片轉載自Pacific Amphibious Leaders Symposium (PALS) 2019 官網