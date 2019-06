台灣前進京都國際博物館大會 系列暖身講座相繼登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)國際博物館協會大會將於9月京都舉行,台灣也應邀參加,為了大會做足暖身,台博館將於7月以及8月先在台灣舉行講座,與大家對談交流。

今年適逢三年一度的國際博物館協會 (International Council of Museums, ICOM) 大會,並將於日本京都舉辦第25屆大會,大會主題是「博物館作為文化樞紐:傳統的未來」,將於9月1日至7日登場。

據中華民國博物館學會調查統計,約有50多篇的臺灣博物館專文、海報將在ICOM各國際專業委員會發表,顯示台灣博物館的專業實力已被國際看見、肯定。

為增進台灣博物館專業人員對 ICOM 大會及主辦城市有初步瞭解,並促進國際交流成效,由文化部指導,中華民國博物館學會主辦,並協同國立台灣博物館及財團法人文化台灣基金會共同規劃2019「博學.京都」系列講座,為九月京都大會進行暖身。

首場講座已於6月5日台博館土銀展示館舉辦,座談主題為「展望未來的博物館專業發展」,邀請International Committee for Regional Museums(ICR) 理事五月女賢司,以及International Committee for the Training of Personnel (ICTOP) 主席Darko Babić兩位國際講者,分享京都大會主題及人才培訓國際專委會的規劃,吸引來自全國各地的博物館從業人員到場交流,開放報名後短時間內即一位難求。

博物館學會提醒,接下來的系列講座分別為:由李乾朗主講「閱讀城市:京都化」、黃士娟主講「京都歷史環境及文化資產」將於7月5日舉行;接著由黃貞燕主講「到日本練功去:京阪神必遊博物館解析」、陸仲雁主講「與外國人打交道:博物館與國際合作」將於7月26日登場。

另外,8月9日將邀請台博館與頑石公司主講「ICOM京都論文發表人行前說明會及交流」,更多詳情請前往官方網站查詢。