〈時評〉油價暴跌 台灣7兆產值恐憂多於喜

美國原油庫存激增及需求展望看淡，紐約油價上周出現重挫，國際油價自4月底高點回跌已逾20%，目前油價還看不到底部，市場也不清楚這次需求疲軟，對油價會造成多大影響，國油價際似乎墜入空頭市場。台灣是石油淨進口國，油價大跌對台灣進出口成本都應該受惠才對，但其實油價大跌可能會害慘了台灣，而且這種負面影響已經在發生。

最主要問題就是，台灣是全世界第12大石化工業國，直接產值近2兆元，與產業關聯性高的間接產值更達7兆元，石化業上中下游產品出口，包括石油化工原料、礦產品、塑膠、合成橡膠、合成纖維等，大概佔台灣總出口值的40%至50%，可見其重要性。也就是說，台灣出口貿易除科技產品外，最賴以為生的產業中，石化業極為重要。

據最新統計，受油價下跌及美中貿易戰升溫影響，石化業泛用樹脂市場各項原料價格均出現回跌，其中聚已烯（PE）跌幅4.9%最大，主要就是中國為首的泛用樹脂下游，近來補貨明顯觀望，買氣疲軟下造成原料價格回檔，對台灣石化大廠的台塑及台聚等供應商，其營運恐生壓力，對台灣產業負面影響顯然已經出現。

照理說產業生產成本應會受惠油價下跌，其實不然。油價下跌時中下游產品售價也會跟跌，台灣買原油時付給對方的油是離開產地港口價格，非中下游產品出口價格，所以油一離開產地開始，油價每跌一分，台灣就損失一分，原油經22至25天運到台灣，中間油價跌多少，我們就損失多少。製成產品銷售出口時，價格又會反映中間油價上修或下修，若油價持續下跌就虧愈多。據台灣經濟研究院的統計，台灣出口和油價走勢相關性高達75%，也就是說，油價每跌一塊錢，台灣的出口會跟著減少75分。

油價暴跌其實對世界經濟增長和通脹影響是喜憂參半，在全球經濟增長放緩之際，油價下跌將能緩解家庭和企業壓力，但也意味著市場對原油處於嚴重供過於求，對全球經濟增長前景暗淡的預期心理所致。中美貿易惡鬥是讓全球經濟發展趨緩的主因，美國對中國部分商品進口稅課25%稅，持續擴大影響中國石化產業下游廠商，需求銳減當然也影響台灣中上游的供應商。

中國目前依舊是台灣出口石化產業第一大國，約占近31%，其次是東協、菲律賓及美國，若僅計塑膠及橡膠製品，比重更超過40%。台灣石化產業出口對中國依賴性強烈，產值及出口值在台灣產業均佔有極重要地位，如今中國經濟受中美貿易戰影響開始衰退，勢必對台灣經濟也會帶來負面影響。

外資法人摩根史丹利最新報告指出，華為事件造成風暴對產業壞消息還沒完，特別是基本面惡化可能延續相當時間，恐重擊台灣廠商；科技及石化業是台灣出口貿易最重要的兩大產業，如今同時傳出不利消息，台灣要如何安渡這個經濟風暴，也許政府要多花點心思尋求應變及解決之道。