香港反送中示威 警民流血衝突約百人被捕

香港泛民主派發起的「反送中」遊行於9日晚間結束後，數以百計青年不願離去，今天凌晨之後持續與警方爆發衝突，不僅有人員受傷，還有大約百名示威者在灣仔被捕。

這場遊行於昨天下午2時30分開始，由銅鑼灣遊行前往約4公里外的金鐘政府總部和立法會大樓外，主辦單位民間人權陣線約於昨晚10時宣布遊行結束。

但事後有大批青年不願離去，凌晨之後，他們首先在立法會大樓外投擲雜物，不聽警員勸告，其後雙方發生衝突，警員向他們施放胡椒噴霧，又揮動警棍，有示威者及警員受傷流血。

接著，大批青年被趕離金鐘，數百人走向鄰近的灣仔，他們抵達灣仔後繼續留滯，並占據了主要馬路告士打道的往來行車線，令交通癱瘓，重演「占中」景況。

這批青年占據馬路期間，以垃圾桶、公車站牌和鐵欄杆等物品堵塞馬路，妨礙往來車輛。

大約凌晨2時，警方出動精銳的速龍小隊清場，大概半個小時驅散了示威者，其中約百名示威者被警員包圍拘捕，期間有被捕者感到不適，需要警員特別照顧。

凌晨3時左右，告士打道恢復正常，但警員仍在一帶戒備，防止四散的青年重新聚集滋事，且又逮捕了零星示威者。

稍早，法新社報導，一群年輕的抗議人士打算留在立法會大樓外直到12日，因為香港特區政府昨晚指出，逃犯條例修訂草案12日將如期在立法會恢復二讀。

但他們的示威時間只被允許到午夜，午夜一過警方就進場打算驅離。

幾分鐘後抗議人士與警員發生暴力衝突，場面相當混亂，之後鎮暴警察迅速進場支援。

電視畫面顯示，警方施放胡椒噴霧驅趕示威者，部分示威者則向警方丟擲瓶子，甚至扔擲鐵柵欄。

電視畫面還可以看到，至少有一名警員掛彩臉部流血。

數百名年輕示威者10日凌晨占據灣仔告士打道馬路，其後警方予以驅散，過程中圍捕近百人（中央社）