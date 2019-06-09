賴清德「壯大台灣」車隊遊行：推最強候選人代表民進黨！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨總統初選明天(10日)起一連5天將進行電話民調，沒有行政資源的前行政院長賴清德，靠自己一步一腳印，馬不停蹄掃街拜票！

今(9)日開始一連3天舉行的「壯大台灣」車隊遊行，從屏東玉皇宮出發，預計11日抵達凱達格蘭大道台北賓館前。

賴清德說，感謝大家一路以來對他的支持，初選最後時刻，展現決心，和大家一起壯大台灣，10日起到14日一連5天的電話民調，晚上6點到10點，請大家守住電話，守護台灣，「要推就要推最強的候選人代表民進黨」，才有辦法在2020年的大選守住台灣和民主。

今天一早賴清德前往屏東玉皇宮參拜，民進黨籍立法委員鍾佳濱現身力挺，《上報》引述鍾佳濱說，相信「天公疼好人」，賴清德一定會贏得最後勝利。

報導也指出，有人從前幾天開始，就自發性在屏東市場內擺攤，向路過買菜群眾訴求「挺賴抗韓」！

賴清德表示，他感謝每個支持他的人，每個握手或擁抱，這對他來說都是非常大的力量。

針對立法院長蘇嘉全昨(8)日在台中市醫療界挺英後援會成立大會上，稱總統蔡英文「用了不對的行政院長」，賴清德表示，當初北上接任行政院長，是出於一番善意，懷抱著為台灣打拚的決心。他強調，當時的執政已經出現困難，應蔡英文總統及林全院長邀請，他才北上。1年4個月任期中，行政團隊竭盡所能推動各項政策，包括目前大家受益最多的減稅方案，從林全院長開始擘劃，由他手上完成並送到立法院審議通過。

賴清德說，他也看見美中貿益衝突對台灣的影響和契機，因此積極改善台灣的投資環境，通過「歡迎台商回台投資專案」，目前都已展現成果。

有人說這是個不對稱的作戰，賴清德表示，決定這場初選贏的關鍵是在人民，唯有喚起人民的支持，才有辦法得到最後的勝利。所以他深入基層，回到街上，用最傳統、最直接、最誠懇的方式，請求父老鄉親支持。

屏東縣長潘孟安9日也出席挺賴清德。潘孟安說，於公於私，他都應該給賴清德更多的祝福，為他勇於承擔台灣未來的使命感，深深感動。