UNICEF首度發表男性童婚數據：超過1億人！

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）首度發表男性童婚數據，全球未滿18歲即結婚的男性高達1億1500萬人。UNICEF指出即使是男性，過早結婚將剝奪他們受教育的機會，而致使他們陷入貧困，呼籲各國政府應採取對策處理童婚問題。

UNICEF於7日，根據82國的統計數據進行估計，發布童婚（未成年結婚）數據，並首度納入男性數據。

根據UNICEF統計，現在20到24歲的男性人口中，有1億1500萬人未滿18歲即結婚。其中，約有2300萬人（20%）甚至未滿15歲時即結婚。

按國別統計，男性童婚比例最高的國家分別為：中非共和國（28%）、尼加拉瓜（19%）、馬達加斯加（13%）。整體來說，男性童婚的現象在非洲、中南美洲以及南亞最為普遍。

根據UNICEF統計，全球不分男女共有7億6500萬人為未成年結婚。過往的研究往往集中在女性童婚上，但童婚帶來的問題其實並非限於單一性別。

UNICEF執行主任霍爾（Henrietta Fore）表示，男性童婚的情況下「（男孩）往往為了負擔家計，必需放棄教育機會並提早就業」，並因為教育程度不足而無法有穩定或是高收入的工作，進而導致貧困及許多貧困衍生的社會問題，呼籲各國應採取對策處理童婚問題。