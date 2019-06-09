籲撤回「反送中」條例 僑生赴香港駐台經貿辦事處抗議

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理）香港今（9）日下午舉行「反送中」遊行，參與人數高達50萬人，同一時間，逾百名香港僑生也赴台北香港經濟貿易文化辦事處遞交連署書反對逃犯條例，僑生主要訴求希望香港不要步上台灣白色恐怖後塵，「人人需要自我審查」。

綜合中央社報導，關注組發起人、目前就讀文化大學美術和哲學系的何詠彤指出，中國和香港兩地法制存在極大差異，中國的人權保障情況更是令人憂慮，一旦修法通過，未來只要香港特首同意，便可提出引渡要求。

何詠彤表示，這樣可能對包括台灣人在內的國際過境旅客，造成人身安全影響；對香港的國際地位、人權狀況和經商貿易有多方面影響，因此呼籲港府撤回修法草案。

就讀於台大醫學系的香港僑生陳壹諾則批評港府以陳同佳的兇殺案為藉口，實際上是要完成修法的政治任務。

就讀於台大歷史系的香港僑生鄭浩則說，在成為自由民主國家前，白色恐怖和威權體制也曾籠罩台灣，希望香港不要走台灣的回頭路，「人人需要自我審查」。

多位學生代表發言結束後，由何詠彤代表向香港經貿文化辦事處遞連署書，但因該單位今日放假，由大樓保安出面代為接受。

流亡台灣的香港銅鑼灣書店店長林榮基表示，很高興看到香港年輕人願意站出來遊行抗議，自己以往在香港賣書並不違法，但逃犯條例若通過，他將失去人身保障，因此必須離開香港。