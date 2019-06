G20財長聯合聲明最終稿　刪除「解決貿易爭端」字眼

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)昨(8)日於福岡市所舉辦的G20財長和央行總裁峰會即將落幕。根據外媒NHK及路透社等報導,聯合聲明的最終稿中,雖承認世界貿易爭端加劇,但未提及需解決爭端。

G20財長和央行總裁於會議中提及「當今貿易及政治衝突風險加劇(tensions have intensified)」,但將「迫切需要解決貿易爭端(pressing need to resolve trade tensions)」等字眼移除。

在數度幾近破局的談判後,G20各國財長總算敲定聯合聲明的最終稿,預定將於今(9)日稍後正式採納,並由日本麻生總理兼財務大臣發表。

根據外媒NHK及路透社等報導,聯合聲明中指出「全球經濟成長趨穩,但成長率偏低且仍有回跌的風險。」

其中,聯合聲明雖然承認現時各國貿易衝突是造成全球經濟風險的原因之一,但並未將各國合作解決爭端的呼籲納入聲明,而僅表示「我們會持續處理這方面的風險(address these risks),並做好採取進一步行動的準備(stand ready to take further action)。」

聯合聲明另外提及,2020年將針對Google或Facebook等科技巨擘,提出國際性的統一規範,以防止它們繼續利用法律漏洞避稅。

去年12月,阿根廷布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)舉行的G20峰會上,美中兩國雖達成貿易休戰並啟動談判的共識,上個月起兩國卻開始互相課徵高額關稅。

昨日的聯合聲明草案中原有的「迫切需要解決爭端」相關字眼,都在今天的最終稿中被刪除。根據外媒RTE報導,此事與美國堅決反對有關。若G20呼籲解決貿易爭端,將與川普的立場相違背,川普亦不會希望他所發起的美中貿易戰被指控為全球經濟不振的元兇。

國際貨幣基金組織(IMF)上週曾警告,持續的貿易爭端恐將使明年經濟成長下滑。美國財政部長史蒂芬梅努欽(Steven Mnuchin)卻在昨日表示,他不認為貿易戰有帶給美國經濟任何衝擊,且政府會採取適當措施保護消費者的權益。