【快訊】香港反送中遊行擠爆現場　澳洲雪梨上千人上街聲援

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港「反送中」遊行已於下午2時半提早出發，香港民間人權陣線（以下簡稱民陣）希望透過民意，逼使港府放棄修訂逃犯條例。

遊行隊伍原訂下午2點半集合，並於3時準時於維多利亞公園出發，目的地為金鐘的政府總部和立法會，但由於參與遊行的民眾已把維園中央草坪擠得水洩不通，許多港鐵站出口也被準備參加遊行的民眾塞爆，香港警方要求遊行提前開始。遊行人群出發後，沿路高喊「反送中，撒惡法」的口號。

香港「反送中」遊行已於下午2時30分提早出發。（圖／美聯社）

中央社報導，泛民方面一直反對政府修法，嘲諷為「送中條例」，主因是不相信中國的司法制度可以保障被移交者的人權，以及擔心成為遣送政治犯的缺口。

大紀元時報（香港）報導，出席這場遊行的名人眾多，包含民主派元老李柱銘、前法律界立法會議員吳靄儀、現任立法會議員毛孟靜、梁耀忠、郭家麒、譚文豪等，還有支聯會秘書長李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、歌星何韻詩等。

另外，民陣方面向媒體表示，今日全球至少有27個城市發起遊行集會，聲援香港的「反送中」遊行，包括美國紐約、舊金山、華盛頓；澳洲雪梨、墨爾本；加拿大溫哥華、多倫多；英國倫敦，法國巴黎和德國柏林等。

自由時報報導，澳洲多地陸續有民眾上街聲援「反送中」，光是雪梨地區目前預估已有2000人參與。在布里斯本的遊行現場也有數百人參與，還有義工收集「反送中」連署簽名，希望以行動讓更多外國人了解該事件。

香港遊行現場民陣已拉起反送中的向天巨型橫幅。（圖／美聯社）

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（影片來源：RFA 自由亞洲粵語-YouTube）