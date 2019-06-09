CNN報導台灣黑熊保育 「牠們比貓熊更珍貴」

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今(9)日在旅遊版(Travel)以專文介紹台灣黑熊保育，並訪問國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀。

黃美秀是台灣第一位入山研究台灣黑熊的學者。因長年對台灣黑熊的保育推廣不遺餘力，獲得「黑熊媽媽」的外號。

黃美秀日前在臉書po文也提到CNN記者前來採訪的過程

周末，帶CNN記者去有熊國--鑽草叢 記者專程要來採訪"台灣黑熊"，指定要去看黑熊野外的棲息地...... 我帶他去看公民科學家自動照相機監測黑熊的計畫，也去下載人造衛星追蹤黑熊的資料......​​​ 在V黑熊所分布的18個國家之中，台灣應該是具有最高人氣指數的，科學研究基礎也算數一數二的。台灣更應該要好好加油。

黃美秀往往要花好幾個鐘頭，才能深入山區，來到仍有黑熊棲息之處。

過去100年台灣沒有關於黑熊的官方統計數字，但黃美秀表示，台灣原住民有許多與黑熊相關的傳統。20世紀初日本殖民統治台灣時期，低至海拔100公尺處也曾有人通報黑熊蹤跡，但如今台灣黑熊幾乎都棲息在海拔1000公尺以上地區。

CNN引述黃美秀說，台灣黑熊(Formosan black bear)目前因盜獵和土地開發而瀕臨滅絕，牠們的數量相對稀少、加上生性不喜與人類接近，很難知道牠們確切剩餘數量。

黃美秀估計，全台目前僅剩200至600頭台灣黑熊。

台灣黑熊是亞洲黑熊(Asian black bear)的亞種。亞洲黑熊分布在東亞與東南亞，包括日本、泰國與南韓等地。亞洲黑熊目前已被國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）認定為「易危」（Vulnerable）物種。

但讓黃美秀憤憤不平的是，黑熊所受的關注遠不如貓熊或亞洲象。「這是台灣人的恥辱，我覺得慚愧，黑熊快瀕臨滅絕了，為什麼還遭到如此對待。」

除了棲地流失，台灣黑熊最大威脅的威脅仍是盜獵。過去數十年間，黑熊器官買賣因有厚利可圖而日漸猖獗。熊肉流入黑市，熊掌、熊膽和熊骨則是傳統中藥材。

據了解現在一頭黑熊最高可賣到5000美元（約台幣15萬元），玉山國家公園在1980年代之前的研究發現，玉山地區的黑熊有22%是因熊肉和其他器官遭到獵殺。1990年代，這個比例更飆高到59%。

黃美秀說，解決之道還是要靠教育。唯有消費者的保育意識提高，買賣熊掌等器官的市場才會消失，也才救得了台灣黑熊，「我認為，只要沒有市場需求，殺熊的狀況就會變少，絕對會有幫助。」

黃美秀還強調，台灣不需要再增設保護區，當務之急是要加強對盜獵的執法，「如果所有適合的棲地都能不受打擾，讓熊兒好好活下去，現在全台棲地理論上應該有多達5000到1萬頭黑熊。」

她說：「如果連牠們都保護不了，我不知道我們還能保護什麼。熊是指標性物種，跟貓熊、大象和老虎那種明星動物沒有兩樣。如果一個國家沒辦法保護牠們，其他比較小的野生動物能保護得了嗎？我不覺得。」

CNN記者訪問了一位40歲的台灣民眾蔡先生，他帶著兩個女兒到台北動物園看台灣黑熊。他說必需教育人們黑熊對台灣的重要性，「牠們比貓熊更珍貴，數量非常稀少，若我們不好好保護，牠們就絕跡了」。

CNN報導原文

Taiwan used to be home to a huge number of bears. No one really knows how many are left