嘉義舞團築夢者 赴法尬舞奪亞軍 觀眾大喊Taiwan！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）嘉義市「Dream Runnerz」舞團參加法國的Block party世界街舞大賽奪得亞軍，法國觀眾高呼Taiwan！

「Dream Runnerz」(築夢者)由一群熱愛跳舞的嘉義青年組成，舞齡平均約有十年之長，創團至今獲獎無數，並受邀至法國、德國、美國、日本、韓國...等國際舞台上演出。

(圖/翻攝自 DreamRunnerz築夢者-DRZ 臉書，以下同)

Dream Runnerz今邁入第7個年頭，有許多傲人成績─曾蟬聯兩屆獲得台灣區BOTY「BEST SHOW」排舞冠軍、在法國BATTLE PRO中擊敗俄羅斯知名老將OBC,為台灣史上首次擊敗俄羅斯隊伍、三次代表台灣參加「R16世界街舞大賽」...等。然而，團隊一路走來卻十分艱辛。

過程中許多團員因求學緣故，北上發展導致舞團面臨解散危機。不過，到了最後團員又因著「Breaking」又回到家鄉，原剩下2位團員的Dream Runnerz 一口氣增加到10幾位。除此之外，他們還積極培育新血希望將Breaking文化傳承下去，完整呈現了「築夢者」堅持築夢的精神。

(Dream Runnerz在法國比賽時的合照)

近日，他們參加了全歐洲最大Bboy賽事─Block party奪下亞軍。

團長田晉瑜（哈利）透過臉書透露獲獎心情，他說，Block Party為歐洲最大型的Bboy街舞大賽，舉辦至今已有10年歷史，Dream Runnerz為代表台灣的亞洲唯一街舞團隊。

Dream Runnerz第一場面對的是具有主場優勢的法國BOTY冠軍隊，接者是去年的冠軍加拿大聯隊United Rival，經過一番廝殺後挺進決賽與歐洲聯軍正面交鋒。很可惜的是，最後裁判以3比0判歐洲聯軍獲勝。然而，正當他們感到低落時，法國觀眾大喊"Taiwan"稱讚Dream Runnerz才是真正的冠軍，並衝上台跟他們合照，引起現場一股旋風。



田晉瑜表示，Dream Runnerz這次雖敗猶榮，在歐洲能夠奪得亞軍成績，要感謝台灣、嘉義的支持者，下次不單要引起旋風，更要獲得評審的肯定。