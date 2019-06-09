愛美是天性也是權利！張鈞甯成伊利莎白雅頓首位亞洲代言人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際知名美妝品牌伊利莎白・雅頓（Elizabeth Arden）近日宣佈，已和台灣知名演員張鈞甯簽約，她將擔任品牌首位亞太區護膚產品代言人。

伊莉莎白・雅頓致力為女性提供多元化的產品，包括先進的科學護膚品，特色香氛和定制化彩妝產品。雅頓作為傑出的企業家和品牌創辦人，在女性擁有投票權之前，她就積極的支持女性參與到社會生活中去。

美通社報導，品牌表示，張鈞甯與雅頓夫人懷揣同樣對專業的追求與信念，努力做到極致，無論是表演，模特，法律學位還是慈善工作。雅頓於1910年在女性擁有投票權之前便在紐約創立了公司，作為一名女性參政者、女商人和品牌創辦人，有著跨越多個範疇、尋求創新的傳統；而張鈞甯活出真我的人生態度，為品牌提供了一個獨特的機會，展現「雅頓」的價值觀，激勵女性「走出去，留下自己的印記」。

張鈞甯分享，她很早就開始使用雅頓的產品，是品牌的忠實會員。雅頓一直都能帶給她品質感和安全感，是一個願意和朋友們一起分享的品牌。未來，也希望她的加入可以為品牌注入更多新的能量和創新元素，讓更多人瞭解和熟悉雅頓。

品牌的全球總經理Ava Huang表示，張鈞甯美麗率真，安靜優雅，擁有一種與世界各地的女性，特別是亞洲女性產生強大共鳴的美。她真誠的態度體現了創辦人的理想。和伊利莎白雅頓一樣，她對堅強的領導、決心和精神的態度，使她成為與亞洲消費者交流的完美代言人。

Ava Huang相信，這一合作將把品牌對創新和生活品質的承諾聯繫起來，同時激勵亞洲女性不斷追求美麗和進步，伊利莎白雅頓曾說過，這是每個女人與生俱來的權利。