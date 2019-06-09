賴清德是終結者？游盈隆：蔡英文擋不住韓國瑜！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）繼民進黨總統初選政見會，以及高雄市長韓國瑜凱道、花蓮造勢，台灣民意基金會董事長游盈隆今（9）日於個人臉書上以「英王朝沒落，新流寇崛起，蔡英文擋得住韓國瑜嗎？」為題發表看法。

游盈隆指出，韓國瑜最近北伐、東征，都轟動國內外。北伐，號稱四十萬人；東征，號稱15萬人。從去年十月三山造勢開始，韓國瑜橫掃高雄，肆虐民進黨大本營，半年間，北伐、東征、西討，所到之處萬頭鑽動，他給予一個適當的描述：「新流寇運動」。

游盈隆說明，這個「新流寇運動」的精神基礎脫離不了民粹主義，社會基礎是迷惘、失落、憤懣不平的跨黨派中產及中下階級群眾，這樣講並沒有詆毀的意思。

游盈隆解釋，韓國瑜現象發生在民主時代，發生在蔡英文領導的民進黨主政時期，所以稱之為「新流寇運動」，那是一個全新的歷史現象，他的精神號召很簡單，三個字「發大財」，竟所向披靡。

然而，面對波濤洶湧的「韓」流，游盈隆自問自答，民進黨完全束手無策嗎？蔡英文的終結者是韓國瑜嗎？韓國瑜的終結者竟是賴清德？蔡英文擋得住韓國瑜嗎？他的看法是蔡英文擋不住韓國瑜。

游盈隆分析，最主要兩個原因，一個是，民怨積重難返；另一個是，蔡英文還在凹，不承認兵敗1124是因為自己的任性與低能。

游盈隆表示，蔡英文執政三年失去民心，怪推動年改，完全診斷錯誤。事實上，在她三年執政表現中，年改所獲的肯定，遠超過對國防、外交、兩岸、經濟、司改的肯定，箇中風風雨雨姑且不論。

游盈隆說，蔡英文聲望低大多來自她的消極不作為或有積極做但沒做好，前者如司法改革、教育改革、特赦前總統、提升台灣人尊嚴、強化台灣認同等等，後者如一例一休、同性婚姻、年金改革、甚至轉型正義等等。

游盈隆強調，蔡英文總統此刻親率黨政大軍，動用一切可用的權力資源，和單槍匹馬的荒野大鏢客賴清德一決雌雄，一心一意要迎接總統初選的勝利。但她美夢成真之時，難保也正是民進黨最大夢魘來臨之日。

最後，游盈隆認為，蔡總統應該不是壞人，但做為最高執政者，放縱自己虛擲寶貴的執政光陰，造成人民惶惶不安，哭訴無門，看不到未來，才是她最大的過錯和罪惡。