台北凱撒推「極品寶島白蘆筍饗宴」夏季限定 消暑清甜

深埋在不透光的土裡，趁著豔陽尚未高照，迫不及待探出頭的白蘆筍，就隱身在其中，黝黑肥沃的土壤襯著潔白無瑕的筍身，一身貴氣，嶄露無遺…在70年代曾是白蘆筍出產王國的台灣，因為種植過程太辛苦不符合經濟效益，曾經沒落了一段時間，直到近幾年，才漸漸開始有台灣本地小農以無毒的自然農法栽培白蘆筍。

不讓歐洲進口的白蘆筍專美於前，而台灣本地產出的白蘆筍細嫩多汁、清脆香甜，堅持找出優質的台灣食材做料理的台北凱撒大飯店王朝中餐廳主廚王裕賢，看中台灣白蘆筍本身的美味特質以及不會因空運而影響保水度與新鮮度，將其運用在一系列創意「極品寶島白蘆筍饗宴」中。稀有珍貴的白蘆筍並不需過多的調味，以頂級的相襯食材提點其淡雅風味，更顯忠於原味的純粹美好，夏季限定的套餐每位只要1,280+10%，價格平易近人，卻能完美展演台灣白蘆筍的甘甜韻味。

台北凱撒大飯店王朝餐廳推出的「極品寶島白蘆筍饗宴」，前菜「凱撒姿造開胃盤」結合煙燻鮭魚及炙燒干貝佐龍蝦沙拉豐富口感再加上炭烤風味呈現的白蘆筍，幾樣高貴的食材彼此襯托搭配更顯其美味，光是前菜就讓人驚艷。「香茜蘆筍灌湯包」使用澄澈光澤金黃的濃郁雞高湯承載著一顆滑順而真材實料的湯包，白蘆筍引導出更迷人別致的鮮甜風味，瞬間清新度倍增，令人回味無窮。

「溫沙拉海陸雙拼」中把帶骨牛小排與白蘆筍相搭，濃郁肉汁與蘆筍清爽，彼此相襯，讓牛肉吃來更不油膩、也讓蘆筍多一份溫潤，兩者不同的鮮甜交織出另一種令人讚嘆的美味。挑選肉質細緻清甜的清蒸鱈魚搭配白蘆筍的清脆多汁再撒上一小匙醬汁提味就成就一道「鮮露玉簪海上鮮」，滋味多重且和諧。

目前市場上空運而來的白蘆筍套餐要價兩~三千元以上不等，除非口袋夠深，否則只能望筍興嘆，但是其實台灣也產白蘆筍，且論甘甜與韻味確實有過之而無不及。台北凱撒大飯店特別推出每套只要1280+10%元的「極品寶島白蘆筍饗宴」，活動期間即日起至8月31日止主打使用台灣本產地的白蘆筍，每道依照不同搭配頂級食材，烘托出台灣本地白蘆筍的甜美迷人滋味。