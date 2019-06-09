香港反《逃犯條例》修訂遊行今日舉行　7國23城聲援

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）香港政府審訂《逃犯條例》引爆港人憤怒，民間人權陣線今（9）日下午兩點半將舉行反對修訂逃犯條例遊行，預計30萬人上街表達反修例意願，包含當地政界、學界、法律界人士等。

綜合媒體報導，《逃犯條例修訂草案》被外界稱為「送中條例」，此法一旦通過後，香港特首只要經法庭同意，可將在港或過境香港、不論任何國籍的嫌疑犯（例如異議人士）移交至中國進行審判，因此引起港人的憤怒與國際間的關注。

為了反對香港政府修訂引渡安排的《逃犯條例》，香港民間人權陣線（以下簡稱民陣）預計今日下午兩點半在香港維多利亞公園集合，遊行的目的地是香港立法會，這場遊行預計是自2003年香港擱置基本法第23條後的最大抗議行動。

民陣召集人呼籲，希望今日參與遊行的人穿上白衣代表光明。港府則早在立法會大樓外架設一整排鋼板，加強維安。

遊行前夕，連平日較少就政治議題發聲的宗教團體亦於7日發出聲明。宣道會香港區聯會指出：「當行善者也懼怕政府之施政，施政者宜反躬自省是否已違公義原則。我們擔心政府朝向不聆聽民意、不尊重專業意見的方向走，破壞社會的和諧與穩定」。

宣道會香港區聯會表示，由於事件已釀成社會嚴重撕裂，民無信不立，我們祈求上主感動特區政府，謙卑尋求社會和諧，修補裂痕，使市民對一國兩制保持信心，共同建設香港。

港媒報導，這幾日接連發生民眾以汽油彈攻擊警車、警署的案件。香港警方週五逮捕數名嫌犯，不過沒有任何證據指向攻擊行動和政治訴求有關。但香港前特首梁振英在臉書上發言暗指汽油彈襲擊跟某部份人的「政治利益」有關，並批評社會上有人為了自己的政治利益，「不斷激化青年人，不斷散播違法達義、勇武、黑警等歪理」。

這場遊行尚未開始，但已有包括國際記者聯會等多個國際新聞出版組織、人權團體聲援遊行，並要求港府撤回條例，7國23城將有活動聲援香港大遊行。